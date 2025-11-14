快訊

美官員曝台美貿易談判「取得許多進展」： 年底前有望達成更多協議

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

大陸公安百萬懸賞通告 八炯狠酸「窮成這樣」、喊話政府撐腰

台股頻創高⋯存「股價腰斬」標的勝率高？網勸退：強者恆強變接刀

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股近期在AI與電子族群帶動下頻創高點，一名網友在PTT發文詢問，「現在存營收不錯、股價卻腰斬的股票勝率是不是很高？」引起熱烈回應。網友普遍認為，盤面「強者恆強」現象明顯，低檔個股不一定就安全，有人直言「誰說腰斬只能斬一次」，提醒投資人小心把撿便宜變成接刀。

原PO指出，近期散熱、機殼、晶圓、伺服器等強勢族群股價一路上攻、漲多不回頭，但仍有不少公司營收表現尚可，股價卻持續下跌甚至接近腰斬。他擔心目前指數位階偏高，思考是否應「居高思危」，開始逢低布局這些營收不差、股價下行的標的，並認為長期來看，「本益比40跟15時間久了會還個公道」，期待估值終將回歸合理。

對此，多數網友並不完全贊同「營收不錯就能撿便宜」的邏輯，點出關鍵在於「營收與獲利成長率」。有人分析，若營利增速未跟上，市場就會持續壓低本益比，估值修正可能拉長好幾年；即使目前財報看起來不差，若未來成長動能放緩，「很可能是營收去還股價公道」，而非股價替基本面平反。也有人強調，現階段市場更看重題材與氣勢，基本面良好卻沒有「故事」的股票，短期內往往難以獲得資金青睞。

不少網友分享自身經驗，指出一路下跌的個股常伴隨籌碼沉重與產業趨勢不明，即便反彈也常卡在解套賣壓，形容「當股價跌到地獄，還會發現地獄有18層」。有人提到大型權值股與電子龍頭近來回檔，說明就算營收亮眼，也可能跌成「刀子股」；也有人提及跟進腰斬或修正深個股，結果遇到大盤回檔「只會死更慘」，提醒別忽略機會成本與整體景氣風險。

另一方面，也有網友主張可從財報與產業趨勢下手，挑選季季成長、具長期競爭力的公司，分批布局、拉長時間視角；有人看好記憶體、PCB、散熱等產業循環機會，認為「不會贏，但也很難輸一屁股」。不過，仍有聲音強調，營收與獲利不能畫上等號，若成本結構、毛利率、淨利率惡化，再漂亮的營收也可能只是「虛胖」。綜合討論，多數網友認為，股價腰斬不代表勝率提高，投資人若僅憑「總會輪回」進場，恐怕得先承受更長時間的整理與風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

回檔 台股 大盤 PTT
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

00922今天早晨跳出入息通知…真的好爽！棒棒：上市以來績效超過100％

0056入息通知到！真星華把「健保補充費」當慈善捐款：越繳越心安

他看壞「記憶體基本面」放空南亞科！網唱衰：不是好空點

台指期夜盤大跌500點…怎麼辦？直雲：打算出清一半的持股

相關新聞

台股頻創高⋯存「股價腰斬」標的勝率高？網勸退：強者恆強變接刀

台股近期在AI與電子族群帶動下頻創高點，一名網友在PTT發文詢問，「現在存營收不錯、股價卻腰斬的股票勝率是不是很高？」引起熱烈回應。網友普遍認為，盤面「強者恆強」現象明顯，低檔個股不一定就安全，有人直言「誰說腰斬只能斬一次」，提醒投資人小心把撿便宜變成接刀。

台指期夜盤大跌500點…怎麼辦？直雲：打算出清一半的持股

台指期夜盤大跌500點 我打算這麼做 我有說過我不是死多頭，我是空手過清明節股災，昨天台指期夜盤大跌500點，我打算今天出清一半的持股，因為最近降息機率很高，卻完全帶不起來科技股，加上外資的空單

他看壞「記憶體基本面」放空南亞科！網唱衰：不是好空點

南亞科（2408）13日早盤在記憶體多頭氣勢帶動下創波段新高，盤中卻上演急拉急殺走勢，一名自稱「玩波段、不貪心」的網友宣告在股價突破170元後放空，引來PTT股板大批網友圍觀。隨後股價自高檔急挫、一路殺回平盤附近，這筆空單從一開始被嘲諷「會被嘎到鎖燈」，到事後被封為「空軍總司令」、「轉折之王」，推文風向隨盤勢劇烈反轉，成為盤中最受討論的話題之一。

台達電、南亞科…AI供應鏈全面開花！股市女王6檔口袋名單「目標價曝光」

台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。

台積電（2330）目標價3600元何時見到？杜金龍「別太執著價位」：2031年

理財節目《鈔錢部署》中，主持人盧燕俐與資深分析師杜金龍再度聚焦台積電，杜金龍在節目中重申，他對台積電（2330）的長線目標價仍維持在3600元，引發市場高度關注。 杜金龍表示，推估台積電每年EP

股市很好賺？他看VOO、VT五年翻倍想投15萬 網支持：長抱就穩

台股近年漲勢猛烈，一名剛出社會的網友在PTT發文，詢問「股票是不是其實很容易賺？」貼文引發大量回應，討論焦點落在被動指數ETF是否適合小資入門、長期「買了就放」能否戰勝人性與景氣循環，以及本金規模對投資策略的限制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。