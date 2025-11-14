台股頻創高⋯存「股價腰斬」標的勝率高？網勸退：強者恆強變接刀

台股近期在AI與電子族群帶動下頻創高點，一名網友在PTT發文詢問，「現在存營收不錯、股價卻腰斬的股票勝率是不是很高？」引起熱烈回應。網友普遍認為，盤面「強者恆強」現象明顯，低檔個股不一定就安全，有人直言「誰說腰斬只能斬一次」，提醒投資人小心把撿便宜變成接刀。

原PO指出，近期散熱、機殼、晶圓、伺服器等強勢族群股價一路上攻、漲多不回頭，但仍有不少公司營收表現尚可，股價卻持續下跌甚至接近腰斬。他擔心目前指數位階偏高，思考是否應「居高思危」，開始逢低布局這些營收不差、股價下行的標的，並認為長期來看，「本益比40跟15時間久了會還個公道」，期待估值終將回歸合理。

對此，多數網友並不完全贊同「營收不錯就能撿便宜」的邏輯，點出關鍵在於「營收與獲利成長率」。有人分析，若營利增速未跟上，市場就會持續壓低本益比，估值修正可能拉長好幾年；即使目前財報看起來不差，若未來成長動能放緩，「很可能是營收去還股價公道」，而非股價替基本面平反。也有人強調，現階段市場更看重題材與氣勢，基本面良好卻沒有「故事」的股票，短期內往往難以獲得資金青睞。

不少網友分享自身經驗，指出一路下跌的個股常伴隨籌碼沉重與產業趨勢不明，即便反彈也常卡在解套賣壓，形容「當股價跌到地獄，還會發現地獄有18層」。有人提到大型權值股與電子龍頭近來回檔，說明就算營收亮眼，也可能跌成「刀子股」；也有人提及跟進腰斬或修正深個股，結果遇到大盤回檔「只會死更慘」，提醒別忽略機會成本與整體景氣風險。

另一方面，也有網友主張可從財報與產業趨勢下手，挑選季季成長、具長期競爭力的公司，分批布局、拉長時間視角；有人看好記憶體、PCB、散熱等產業循環機會，認為「不會贏，但也很難輸一屁股」。不過，仍有聲音強調，營收與獲利不能畫上等號，若成本結構、毛利率、淨利率惡化，再漂亮的營收也可能只是「虛胖」。綜合討論，多數網友認為，股價腰斬不代表勝率提高，投資人若僅憑「總會輪回」進場，恐怕得先承受更長時間的整理與風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。