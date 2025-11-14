美要求台投資數千億美元！網轟金額誇張：不如吃20％關稅

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。（歐新社） 馬雯婷
美國政治新聞網站Politico引述知情人士稱，在台美對等關稅談判進入尾聲之際，美方要求台灣對美投資金額「介於韓國的3500億美元與日本的5500億美元之間」，消息在PTT股票版引發激烈討論。有網友疑惑，若傳出中的台積電千億美元赴美投資不在其內，等同還要再加碼，直呼「太難纏了吧」，不少人質疑條件近似「保護費」或「戰敗賠款」，憂心台灣財力與產業將被大幅掏空。

根據媒體報導，台美目前暫行關稅為20%，政府目標是在關稅不疊加的前提下爭取稅率下降，同時在美方以「232條款」調查半導體進口之際，爭取最惠國待遇。報導指出，即便美國最高法院可能推翻川普政府動用緊急權力課徵對等關稅，台灣仍積極推動談判，希望若政府停擺問題解除，可在本月底前敲定協議。行政院方面先前則強調，已向美方提出有別於日韓的「台灣模式」，由企業自主規畫、搭配政府金融工具與產業合作，盼兼顧關稅壓力與產業布局。

一名網友在PTT轉貼相關新聞後表示，若美方開出的投資條件是以日韓為標準、要求台灣投資金額落在兩國之間，勢必是天文數字，並推測台積電先前宣示的千億美元赴美投資恐不計入其中，質疑是否還得額外再付出一大筆資金。他對此感到不解與不滿，認為談判過程中讓步幅度過大，對於政府自稱「最難纏談判代表」的說法也產生反諷，擔心最後換來的僅是有限降稅，卻須承擔長期財政與產業風險。

多數網友對傳出金額反應強烈，批評「跟戰敗賠款差不多」、「保護費繳到這種程度太誇張」，直指台灣人口與經濟規模遠小於日韓，卻被要求接近甚至可能超過韓國的投資水準，有人形容美方作法是「土匪中的土匪」、「流氓搶錢」。也有不少人認為，即使投資數千億美元，關稅仍只是從20%降到約15%，「砸大錢救夕陽產業」並不划算，主張「乾脆吃20%關稅」、「拖到最高法院判決違憲比較實際」，認為在裁決未定前急於簽約只會讓談判籌碼更弱。

另一方面，也有網友提出不同看法，指出美國並不會考量台灣人口，而是根據對美貿易順差與整體戰略價值來開條件，強調「賺越多被挖越多」是政治現實；有人認為台灣高度依賴美國市場與安全保障，適度讓利屬於「不得不面對的代價」。部分網友提醒，目前消息仍多出自「知情人士」與外媒報導，實際協議內容尚未公開，應避免過早下結論，也有人從國內財政角度質疑，若真有數千億美元可對外投資，是否更應優先用於健保、年金或本土產業升級。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 川普 台美 台積電 PTT 對等關稅 關稅
