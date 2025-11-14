他看壞「記憶體基本面」放空南亞科！網唱衰：不是好空點

南亞科（2408）13日早盤在記憶體多頭氣勢帶動下創波段新高，盤中卻上演急拉急殺走勢，一名自稱「玩波段、不貪心」的網友宣告在股價突破170元後放空，引來PTT股板大批網友圍觀。隨後股價自高檔急挫、一路殺回平盤附近，這筆空單從一開始被嘲諷「會被嘎到鎖燈」，到事後被封為「空軍總司令」、「轉折之王」，推文風向隨盤勢劇烈反轉，成為盤中最受討論的話題之一。

南亞科為台塑集團旗下、全球主要DRAM廠之一，產品涵蓋DDR4、DDR5及HBM等記憶體，受AI伺服器與高效能運算需求帶動，今年以來營運明顯好轉。法人預期2025年後DRAM進入新一輪上升循環，南亞科第三季營收、毛利率與獲利同步大幅回升，毛利率一度站上逾18%，終結連續虧損局面。同時，台塑、台化、台塑化等「台塑三寶」近期多次處分南亞科持股、合計套現逾百億元強化財務結構，也讓市場對南亞科及集團轉型布局高度關注。

一名網友在PTT發文表示，他將放空南亞科，他直指「外資連續幾天賣超提款，追價無力」，認為記憶體基本面尚不足以支撐如此高的股價，強勢股在沒有重大利空前不會直接崩跌，較適合短線波段操作。他自訂進出場機制為「超過170看盤進場」，強調不求一擊致富，以小額獲利、嚴守停損作為操作原則。

然而在股價創高、逼近漲停過程中，多數網友一開始並不看好這筆空單，紛紛留言「很勇喔」、「會被嘎爛」、「強勢股不能亂空」、「這是SuperCycle」、「會先嘎到200再倒」，提醒記憶體在AI題材帶動下屬於多頭主流，逆勢放空風險極高。也有網友點出，南亞科受惠DRAM報價回升與營運轉強，短線籌碼火熱，「現在不是好空點」，建議等待趨勢反轉再出手，反映市場主流仍偏向多方思維。

隨著盤勢急轉直下，南亞科自高檔一路殺回平盤甚至翻黑，原PO堅持未在漲停前停損、反而於回落時獲利了結，貼出對帳單後，留言風向瞬間翻轉。先前質疑者紛紛道歉，稱他為「空軍總司令」、「台股大賣空」、「少年股神」，有人笑稱「今天不只布丁，可以吃旭集了」，也有人感嘆這篇推文紀錄了多空情緒瞬間反轉的縮影。不過也有網友強調，此次成功帶有運氣成分，DRAM多頭與AI趨勢並未改變，提醒投資人勿因一日走勢忽略基本面與產業循環風險，多空操作各有邏輯，仍須嚴守紀律與風險控管。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。