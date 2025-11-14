南亞、台化連飆漲停！網驚呼「四寶重返榮耀」：三個月風向完全不同

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南亞科總部外觀。聯合報系資料照
南亞與台化連兩日強勢亮燈，帶動台塑四寶全面走揚，PTT股板掀起熱烈討論。許多網友感嘆，八月時還人人喊打的台塑四寶，如今因母公司處份南亞科持股、布局電子轉型等利多訊息刺激，竟在短時間內出現劇烈反轉，不少人笑稱「一人得道雞犬升天」、「母憑子貴」。也有人提醒，本業表現仍弱，這波漲勢是否能持續仍待觀察。

根據媒體報導，台塑三寶近期完成多輪南亞科持股處分，共計套現超過150億元，資金將用於集團電子化轉型。分析師認為，台塑集團大股東淡出後，由專業經理人主導改革，南亞既具有電子材料本業，又是集團持股中心，成為市場追價焦點。他指出，轉換南亞科股權為現金象徵台塑邁向電子業的關鍵一步，對長期投資者而言，南亞比台塑與台化具有更高的戰略位置。

一名網友在PTT發文感嘆情勢變化之快，表示八月時市場對四寶負評連連，沒想到短短三個月就「重返榮耀」。他以「一人得道雞犬升天」形容這波集團股全面翻揚的情況，也對股價急漲的反差感到驚訝。

其他網友的留言普遍將漲勢歸因於南亞科帶動及集團動能改善，包括「四寶靠牙套翻身」、「南亞科不鎖，南亞先鎖」、 「母憑子貴」、「南亞成本42，本來就該漲」。部分投資人指出南亞電子材料比重高，本業並非市場刻板印象的疲弱，也有網友認為南亞科低成本、高賣、資金調度得宜，使得南亞與台化受惠。

不過質疑聲也不少。有人直言「本業依舊爛，靠賣股能撐多久？」、「就資金炒作，本業沒起色」、「沒有未來的公司」，認為市場反應過度。亦有人抱怨自己在先前停損後錯過反彈，或擔心亮燈是「大出貨」。部分留言更指出中國塑化產能競爭激烈，台塑本業恐難翻身，提醒投資者勿忽略基本面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台塑四寶 PTT 南亞科 台化
