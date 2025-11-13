台積電（2330）目標價3600元何時見到？杜金龍「別太執著價位」：2031年

理財節目《鈔錢部署》中，主持人盧燕俐與資深分析師杜金龍再度聚焦台積電，杜金龍在節目中重申，他對台積電（2330）的長線目標價仍維持在3600元，引發市場高度關注。

杜金龍表示，推估台積電每年EPS大約增20元，目前市場預估「後年約100元」，若再加上四年、EPS提高至180元，以台積電長年平均本益比約20倍計算，合理估值將落在3600元。 他說：「今年是2025，再加四年就是2031，屬於第九大循環，台積電將進入下一個成長階段。」

談到大盤走勢，他指出，台股目前仍屬「大漲小回」結構，成交量回檔時縮、上漲時補量，屬多頭健康現象。他認為除非國際股市重挫，年底挑戰三萬點並非難事，甚至預估「明年四月仍可能創高」。

他也提到台股歷史統計，11月上漲機率約56％、12月七成、近十年更達八成，因此四季度至農曆年前，仍是台股相對強勢期。

面對「台積電要等1400以下再買？」的市場聲音，杜金龍直言：「不要太執著價位。」他強調，大盤只要回檔900～1200點，就是買進時機；若個股單日跌幅達3～4％，也可分批布局。他分享自身做法：「那天跌70塊，我跟女兒都有買。」

節目後半段談到AI與散熱族群，包括緯創、日月光、奇鋐等皆被視為AI主流股輪動的重要環節；主動式ETF大量買盤挹注，更常推升個股突破新高。他提醒，散熱與老AI股雖漲多但仍具基本面支撐，投資人可搭配前述策略，等待合理回檔再介入。

最大亮點是杜金龍對台積電的估算架構：

EPS180×本益比20倍 =3600元

並且以「2031 年」作為推估時間點，視為台積電下一個長周期高峰。

◎本文內容已獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。