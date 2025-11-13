快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

傳「幫台積電做散熱的公司」年底會漲 他急問「哪家？」反被酸詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。圖／路透
台積電。圖／路透

資金明顯聚焦AI與半導體供應鏈，雖短線出現技術性過熱與評價偏高，若全球流動性續鬆、AI投資持續擴大，台股將維持「震盪偏多」格局。一名網友在PTT發文表示，近期演算法推送的短影音宣稱「年底前要買幫台積電做散熱的公司」，影片甚至要求私訊才能得知公司名稱。原PO好奇提問「幫台積電做散熱的是哪家公司？未來有潛力嗎？」貼文隨即引來上百則留言，多數網友冷回「你這是詐騙廣告吧」、「影片一聽就不對勁」。

實際上，台積電在高效能運算（HPC）與先進封裝領域的散熱技術，主要涉及「均熱片」、「液冷」與「氣冷」系統等產業鏈，國內供應商包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）等皆為AI伺服器散熱族群指標股。根據媒體報導，台積電隨著CoWoS、InFO等封裝產線擴張，確實帶動相關散熱與材料業者業績成長，不過市場早已反映題材，法人提醒「此類利多非新消息，投資人應提防假消息藉題炒股」。

原PO提問語氣單純，明顯被社群影片激起好奇，想確認「哪家公司真的幫台積電做散熱」、「有沒有潛力可以投資」。但貼文中未提及公司名稱或來源，顯示資訊來源相當模糊。

多數網友對此反應一致，留言如「雲豹啦」、「大金空調」、「日立冷氣」等嘲諷連發，也有人一本正經回「你應該是被釣魚廣告鎖定」，提醒「這類短影音常以熱門股名義引流，實際是詐騙套路」。另一派網友則補充：「台積電散熱供應鏈早就定了，不是網路影片說的那幾家」、「真的想了解可以看奇鋐、雙鴻財報，不要聽影片亂講」。

部分網友延伸討論投資風險教育，指出散熱概念確實受AI伺服器熱潮帶動，但「短影音爆紅」常與主力操作連動，容易誤導散戶盲目追高；也有理性聲音建議，「真正想研究可以從法說會、供應鏈公告下手，不要靠私訊解股」。整體而言，本次討論折射出投資人對社群內容真偽辨識的焦慮，也提醒散戶「防詐比選股更重要」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 詐騙
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

散戶「本金太少」不該整天聊股？他酸討論多淪嘴砲：獲利難放大

普發一萬入帳…換成150股0050！存股哥：繼續參與市場成長

0050推手是誰？闕又上表示該致敬樂活大叔…邏輯投資：部分群體中確實深具影響力

鴻海Q3財報亮眼！網看好股價「上300」反被酸利多出盡

相關新聞

股市很好賺？他看VOO、VT五年翻倍想投15萬 網支持：長抱就穩

台股近年漲勢猛烈，一名剛出社會的網友在PTT發文，詢問「股票是不是其實很容易賺？」貼文引發大量回應，討論焦點落在被動指數ETF是否適合小資入門、長期「買了就放」能否戰勝人性與景氣循環，以及本金規模對投資策略的限制。

傳「幫台積電做散熱的公司」年底會漲 他急問「哪家？」反被酸詐騙

資金明顯聚焦AI與半導體供應鏈，雖短線出現技術性過熱與評價偏高，若全球流動性續鬆、AI投資持續擴大，台股將維持「震盪偏多」格局。一名網友在PTT發文表示，近期演算法推送的短影音宣稱「年底前要買幫台積電做散熱的公司」，影片甚至要求私訊才能得知公司名稱。原PO好奇提問「幫台積電做散熱的是哪家公司？未來有潛力嗎？」貼文隨即引來上百則留言，多數網友冷回「你這是詐騙廣告吧」、「影片一聽就不對勁」。

散戶「本金太少」不該整天聊股？他酸討論多淪嘴砲：獲利難放大

台股今年頻頻創高，整體投資氛圍相當熱絡。一名網友在PTT發文質疑「本金不到100萬還整天聊股票」，並以「本業連8萬都沒有」等語句點名散戶只會逞口舌之快。貼文迅速引爆留言，多數焦點圍繞「小資本是否適合積極討論個股」、聊股究竟是投資學習還是情緒發洩，以及以「已賺多少」作為話語權的合理性。

鴻海Q3財報亮眼！網看好股價「上300」反被酸利多出盡

鴻海(2317)於11月12日公布第3季財報，累計每股盈餘達10.38元、前三季歸屬母公司淨利達1,441億元，創下歷史新高。消息一出，PTT股板隨即掀起熱議，有人驚呼「噴？！」、「太強了」，也有網友冷回「利多出盡」、「已反應」。討論焦點圍繞在股價是否能突破300元關卡，以及AI伺服器營收帶來的成長動能。

股市錯過30天、績效倒退30年！小童：擇時高手很少…用時間打贏市場

錯過30天 落後30年 嗨，大家好，我是小童。 你知道原來只要錯過這黃金的30天，你的績效可能就會比別人落後30年嗎？ 欸，我可沒有在編故事喔。這份研究正是非常知名的富國銀行所撰寫的

聯發科股價重挫！股民「慘虧15萬」崩潰怨活生生接刀

Dcard網友近日發文哀嘆「發哥你好慘啊」，並附上截圖顯示自己持有聯發科（2454）1000股，平均成本1402元，現價僅1250元，帳面虧損高達15萬7526元，報酬率為-11.24%。他透露在股價從1535跌到1400時進場撿貨，沒想到成了「活生生接刀」，眼見大盤狂漲、唯獨聯發科續跌，只能無奈求問「有人也是1400附近入手的嗎？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。