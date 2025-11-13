傳「幫台積電做散熱的公司」年底會漲 他急問「哪家？」反被酸詐騙

資金明顯聚焦AI與半導體供應鏈，雖短線出現技術性過熱與評價偏高，若全球流動性續鬆、AI投資持續擴大，台股將維持「震盪偏多」格局。一名網友在PTT發文表示，近期演算法推送的短影音宣稱「年底前要買幫台積電做散熱的公司」，影片甚至要求私訊才能得知公司名稱。原PO好奇提問「幫台積電做散熱的是哪家公司？未來有潛力嗎？」貼文隨即引來上百則留言，多數網友冷回「你這是詐騙廣告吧」、「影片一聽就不對勁」。

實際上，台積電在高效能運算（HPC）與先進封裝領域的散熱技術，主要涉及「均熱片」、「液冷」與「氣冷」系統等產業鏈，國內供應商包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）等皆為AI伺服器散熱族群指標股。根據媒體報導，台積電隨著CoWoS、InFO等封裝產線擴張，確實帶動相關散熱與材料業者業績成長，不過市場早已反映題材，法人提醒「此類利多非新消息，投資人應提防假消息藉題炒股」。

原PO提問語氣單純，明顯被社群影片激起好奇，想確認「哪家公司真的幫台積電做散熱」、「有沒有潛力可以投資」。但貼文中未提及公司名稱或來源，顯示資訊來源相當模糊。

多數網友對此反應一致，留言如「雲豹啦」、「大金空調」、「日立冷氣」等嘲諷連發，也有人一本正經回「你應該是被釣魚廣告鎖定」，提醒「這類短影音常以熱門股名義引流，實際是詐騙套路」。另一派網友則補充：「台積電散熱供應鏈早就定了，不是網路影片說的那幾家」、「真的想了解可以看奇鋐、雙鴻財報，不要聽影片亂講」。

部分網友延伸討論投資風險教育，指出散熱概念確實受AI伺服器熱潮帶動，但「短影音爆紅」常與主力操作連動，容易誤導散戶盲目追高；也有理性聲音建議，「真正想研究可以從法說會、供應鏈公告下手，不要靠私訊解股」。整體而言，本次討論折射出投資人對社群內容真偽辨識的焦慮，也提醒散戶「防詐比選股更重要」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。