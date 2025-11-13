鴻海Q3財報亮眼！網看好股價「上300」反被酸利多出盡

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海(2317)於11月12日公布第3季財報，累計每股盈餘達10.38元、前三季歸屬母公司淨利達1,441億元，創下歷史新高。消息一出，PTT股板隨即掀起熱議，有人驚呼「噴？！」、「太強了」，也有網友冷回「利多出盡」、「已反應」。討論焦點圍繞在股價是否能突破300元關卡，以及AI伺服器營收帶來的成長動能。

根據公開資訊觀測站公告，鴻海今年1至9月營收達5兆4,967億元、營業利益1,736億元、稅前淨利2,111億元，基本每股盈餘10.38元，三率三升、表現超出市場預期。法人指出，AI伺服器貢獻已超過兆元，第4季出貨將持續成長。董事長劉揚偉於法說會中更表示，AI產業將成為2026年最關鍵的成長引擎，鴻海在系統組裝領域具45%市占率，將憑藉速度、品質與成本優勢，鞏固全球龍頭地位。

一名網友在在PTT貼出鴻海財報連結後僅以「噴？！」兩字引爆留言潮。部分網友認為「這財報太猛了」、「EPS 15元沒問題」，並推估「Q4再衝4.6元，全年15達標」、「年底300見」。也有投資人以輕鬆語氣回應「航運股還是買鴻海比較香」、「鴻海博士要贏了」，展現對基本面的信心。

另一派網友則認為市場早已提前反應，「開財報就是殺」、「外資早就知道」、「利多出盡」，並質疑AI題材是否仍有續航力。有人指出「毛利率偏低」、「第四季傳統淡季」，認為漲勢難以維持；更有空方直言「明天開殺」、「崩到150」，形成多空激烈交鋒。

不少投資人嘗試以理性角度歸納市場情緒，指出鴻海獲利雖亮眼，但評價區間可能落在250至280元，短線漲多需留意外資動向；另有網友補充，高盛預估明年EPS可達19元，AI伺服器、墨西哥新廠量產及多元方案布局將支撐長期成長。整體而言，論壇輿論雖分歧，但共識是鴻海已脫離「組裝廠」印象，AI紅利正讓其邁向價值重估的新階段。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

