國旅受高房價拖累！網看壞觀光類股前景：補助已打壞市場

立法院預算中心報告指出，近5年觀光旅館與一般旅館平均房價上漲逾2成，高於整體物價漲幅，已影響民眾國旅意願並使過夜比例下滑。消息引發PTT熱議，討論焦點集中在「房價與品質失衡」、「補助是否扭曲市場」、以及「旅宿與觀光餐飲族群的投資前景」等議題。

報告引用觀光署資料，旅宿整體平均房價自108年的新台幣2481元升至113年的2912元，增幅17.37%，其中觀光旅館與一般旅館漲幅逾2成；相較同期CPI，旅宿漲幅約為1.8倍。旅遊行為亦明顯轉變：國內旅遊平均天數由109年的1.51天下降至113年的1.39天；國旅在外過夜比率自108年的33.6%降至25.2%，旅館入住占比亦下滑。預算中心建議研擬對策，以強化觀光量能。

一名網友在PTT感嘆「台灣住宿貴、物價高，交通不便且風險大，缺乏大型主題樂園與合法娛樂設施」，相較日韓更昂貴、較泰越缺乏吸引力，因而詢問「上市櫃旅館與觀光餐飲股的前景」。其核心主張是價格偏高且體驗不足，導致國旅誘因走弱。

留言多數認為「貴又沒品質」是主因，指出假日房價動輒三、四千元起跳，隔音與清潔不一，還常需自備備品或自取飲水；有人直言「窮到只能出國」，也有人抱怨交通執法、景點老化、街景凌亂與補助推升房價，致使愈來愈多人選擇當日往返或直接出國。亦有網友質疑官方調查「早知如此」，要求檢討補助、加強稽查與資訊透明。

不同意見則指出，歐洲、日本不少旅館同樣減少一次性備品，屬全球趨勢；也有人將成本上升歸因房租、地價與缺工，認為「有利可圖自然會有投資」，但須以服務升級與裝修換代相配。延伸討論建議，政府應檢視房價備查與違規罰則、以獎勵取代一刀切「環保」要求、改善公共交通與人行環境，並建立品質評等與申訴機制。

至於投資面，板上多提醒短線仍受補助與旺季題材支撐，但評價與口碑風險升高；觀察重點在業者的入住率、平均房價（ADR）、每房營收（RevPAR）與海外據點布局，產業走勢恐呈高檔分化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。