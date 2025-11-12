外資高喊緯穎8000元！網猜「準備出貨」：我OK你先買

外資高喊伺服器大廠緯穎（6669）目標價「8,000元」登上台股新天花板，在PTT引爆話題。網友聚焦三點：其一，外資是否在「出貨喊單」；其二，8,000元對流動性與散戶參與的影響；其三，與記憶體、液冷與AI伺服器擴產鏈結是否足以支撐評價。留言兩極，有人直言「通常喊這樣就是準備出貨了」、「我OK你先買」，也有人認為基本面強勁，「新股王八千不是夢」。

根據媒體報導，麥格理以AWS ASIC專案與多家超大雲客新單為由，預期緯穎2026年營運續強，AI營收占比自今年的60%～65%升至70%～75%，將推測合理股價一口氣調高至8,000元，改寫台股歷史紀錄。回顧2017年，大立光曾因iPhone拉貨被外資喊上7,000元級，股價高點6,075元仍是紀錄座標，此次外資對緯穎的看法被視為史上最樂觀之一。

一名網友在PTT發文指出，若以當前約4,600元計，外資目標仍具空間；記憶體鏈正熱、AI伺服器需求旺，有機會成為推升股價的「燃料」。其呼籲「還沒上車嗎？還有肉可以吃」，反映散戶對趨勢的追價心態。

支持派網友整理的共識包括：緯穎前三季EPS已逾200元、今年EPS外資估達273.5元，2026～2027年上看346.1與441.2元；除AWS L10/L11外，新增L6（UBB）可望改善毛利；甲骨文與OpenAI資本支出展望強、緯穎為GB機架第三供應商可受惠；若液冷滲透率提升、或緯穎承接運算板組裝，單價與毛利率仍有上修空間。花旗、高盛、野村亦分別給出5,960、6,300、6,195元的推測合理價，市場解讀為多家外資一致看多。

保留與分歧聲音則提醒，高價股量能受限，「不拆不會有量」；「喊太高只有法人敢玩」，一般人多以零股參與；亦有人以大立光經驗示警「當年喊得再高，後來也跌破2,000」。另有網友質疑「外資出貨文」與循環風險，主張以台積電或指數ETF取代單一標的曝險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。