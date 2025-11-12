AI不缺GPU缺DDR4？網猜「短料延續到2026」：記憶體還有行情

根據媒體報導，AI熱潮下原廠資源大舉轉往HBM與先進製程，DDR4遭邊緣化，然而AI機架擴張帶動交換器需求暴衝，反讓「退役產品」DDR4成為要命短料，連輝達、思科高層都親自「打電話要貨」。消息在PTT引發熱議，討論集中於交換器是否大量仰賴DDR4、原廠是否真無意回頭擴產，以及此題材究竟反映產業現況還是市場「出貨」的敘事。

產業背景方面，報導與法人觀察稱，HBM單價與毛利遠高於DDR4，光刻機、電力與人力等產線資源稀缺，使三星、海力士、美光將產能傾斜至HBM，DDR4產線逐步汰換；但AI資料中心需以大量交換器串接數千顆GPU，交換器重穩定與相容，成熟、低功耗的DDR4更合用，形成「需求端繁榮、供給端離場」的結構性缺口。文中並點名台灣模組與封測鏈（如南亞科、華邦電、旺宏等）感受拉貨緊俏，甚至傳出二線廠提前簽中長約。

一名網友在PTT發文指出，AI伺服器除了本體的GPU與HBM，周邊的server switch仍廣用DDR4；以一般PC而言，非遊戲或高頻場景並不需要極致速度，DDR4因成熟與操作簡單而「夠用」，因此「DDR4將難以在短期被全面淘汰」。他據此推論，DDR4在AI基礎設施的「底層用料」地位仍將延續。

相似與支持的留言主張，交換器與網通設備確實廣泛配置DDR4（有網友直言「智邦交換器幾乎都是DDR4」），NVLink、BMC等也可見D4身影；亦有人指出DDR4在整機成本占比僅2～3%，但缺了就無法出貨，「就算三倍價也要搶」。另有網友分享二手DDR4被搶、抽屜舊條變「黃金」的現象，並預期因產能轉移與改版時程，短缺可延續到明年，「記憶體鏈仍有一段行情」。

不同意見與延伸討論同樣踴躍。質疑者認為「輝達搶DDR4幹嘛？」、「這是出貨文吧」，並提醒DDR4僅占高價設備極小成本，題材易被放大；也有人點名報導中廠商範例與品項有誤差，或反駁「旺宏何時做DDR4？」。

另一派從供給面切入，指出中國長江存儲、長鑫等已擴產，台灣廠亦規畫新產能，認為「有利可圖就會有人做」；更有工程角度討論「是補足DDR4需求較快，還是改版支援DDR5較快？」若交換晶片改版完成、DDR5穩定落地，題材恐降溫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。