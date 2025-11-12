快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科股價重挫！股民「慘虧15萬」崩潰怨活生生接刀

聯合新聞網／ 綜合報導
聯發科。圖／聯發科提供
聯發科。圖／聯發科提供

Dcard網友近日發文哀嘆「發哥你好慘啊」，並附上截圖顯示自己持有聯發科（2454）1000股，平均成本1402元，現價僅1250元，帳面虧損高達15萬7526元，報酬率為-11.24%。他透露在股價從1535跌到1400時進場撿貨，沒想到成了「活生生接刀」，眼見大盤狂漲、唯獨聯發科續跌，只能無奈求問「有人也是1400附近入手的嗎？」。

根據發文者貼文內容，他當初認為聯發科跌到合理價位，打算趁回檔分批布局，卻遇上連續走弱行情，績效在持股中最慘。從他貼出的投資介面可見，持股1000股、付出成本約140萬，現價下探1250元，整體浮虧超過11%，引發網友熱烈留言安慰與吐槽並行。

留言區不少網友直言「TSM送分題，硬要去買MTK」、「早就停損去買群聯賺回來」，認為投資人執著於單一個股風險過高。也有人展現長線信心，喊話「放心，發哥遲早會上2000」、「我1250撿10股，明天再跌繼續撿」，主張定期低接攤平成本。部分網友更自嘲「買在1410比你慘」、「兩張均價1400，不敢再撿了」，可見散戶多半已被套牢。

另一派網友則持審慎態度，認為「底部還沒確定，別以為抄底結果抄家」、「900以下再來撿」、「等三位數再接」。也有人提醒設停損點的重要性，指出「不服輸一直凹單只會越陷越深」，甚至笑稱「賭博賭輸而已」。部分留言則從基本面角度出發，認為聯發科營運體質仍佳，待止跌後仍有反彈空間。

整體討論呈現兩極化，一方堅信「發哥」長線有望，持續加碼攤平；另一方則認為短線走弱未止、應避開下行風險。網友戲稱這波行情「別人恐懼我貪婪」變成「別人抄底我抄家」，凸顯科技股震盪下散戶的焦慮與調侃氛圍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard 聯發科
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

00713股價漲不動、配息又降...乾脆換股0050？棒棒：前者防禦、後者攻擊

複利是世界第八奇蹟…20歲月投5千到60歲滾出千萬！專家推00922穩跟上大盤趨勢

指數都追蹤一樣…為何0050跌、006208卻漲？稀飯曝光三原因：不代表績效會完全一致

領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

相關新聞

聯發科股價重挫！股民「慘虧15萬」崩潰怨活生生接刀

Dcard網友近日發文哀嘆「發哥你好慘啊」，並附上截圖顯示自己持有聯發科（2454）1000股，平均成本1402元，現價僅1250元，帳面虧損高達15萬7526元，報酬率為-11.24%。他透露在股價從1535跌到1400時進場撿貨，沒想到成了「活生生接刀」，眼見大盤狂漲、唯獨聯發科續跌，只能無奈求問「有人也是1400附近入手的嗎？」。

國旅受高房價拖累！網看壞觀光類股前景：補助已打壞市場

立法院預算中心報告指出，近5年觀光旅館與一般旅館平均房價上漲逾2成，高於整體物價漲幅，已影響民眾國旅意願並使過夜比例下滑。消息引發PTT熱議，討論焦點集中在「房價與品質失衡」、「補助是否扭曲市場」、以及「旅宿與觀光餐飲族群的投資前景」等議題。

AI不缺GPU缺DDR4？網猜「短料延續到2026」：記憶體還有行情

根據媒體報導，AI熱潮下原廠資源大舉轉往HBM與先進製程，DDR4遭邊緣化，然而AI機架擴張帶動交換器需求暴衝，反讓「退役產品」DDR4成為要命短料，連輝達、思科高層都親自「打電話要貨」。消息在PTT引發熱議，討論集中於交換器是否大量仰賴DDR4、原廠是否真無意回頭擴產，以及此題材究竟反映產業現況還是市場「出貨」的敘事。

外資高喊緯穎8000元！網猜「準備出貨」：我OK你先買

外資高喊伺服器大廠緯穎（6669）目標價「8,000元」登上台股新天花板，在PTT引爆話題。網友聚焦三點：其一，外資是否在「出貨喊單」；其二，8,000元對流動性與散戶參與的影響；其三，與記憶體、液冷與AI伺服器擴產鏈結是否足以支撐評價。留言兩極，有人直言「通常喊這樣就是準備出貨了」、「我OK你先買」，也有人認為基本面強勁，「新股王八千不是夢」。

台積電1520元後出場！他預言Q4後有大回檔 網推「長線看多」更穩健

台積電(2330)股價持續受關注，一名網友在PTT發文表示，自己已於1520元全數出場，認為第4季至明年將出現較大回檔，但仍看好長線發展，長期目標上看8150元。他強調「台積就是一輩子的事」，但選擇先行獲利了結，此舉引發網友熱議，留言焦點圍繞「是否真的該先跑」、「目標價合理性」及「台積長線信仰」等議題。

上班怎麼玩股票？電子業員工苦嘆錯過漲停 網勸：長線投資解套

股市瞬息萬變，一名網友在Dcard發文表示，自己任職於電子公司，因廠區全面禁手機、訊號被屏蔽，導致無法即時看盤。為避免錯過行情，他常在進廠前掛好預設賣價，但日前兩檔原本低價買進的股票竟於開盤後漲停，卻因提前賣出錯失獲利，讓他懊惱「比賠錢還難受」。此文掀起網友共鳴，討論焦點集中在「上班族是否適合短線操作」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。