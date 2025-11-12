聯發科股價重挫！股民「慘虧15萬」崩潰怨活生生接刀

Dcard網友近日發文哀嘆「發哥你好慘啊」，並附上截圖顯示自己持有聯發科（2454）1000股，平均成本1402元，現價僅1250元，帳面虧損高達15萬7526元，報酬率為-11.24%。他透露在股價從1535跌到1400時進場撿貨，沒想到成了「活生生接刀」，眼見大盤狂漲、唯獨聯發科續跌，只能無奈求問「有人也是1400附近入手的嗎？」。

根據發文者貼文內容，他當初認為聯發科跌到合理價位，打算趁回檔分批布局，卻遇上連續走弱行情，績效在持股中最慘。從他貼出的投資介面可見，持股1000股、付出成本約140萬，現價下探1250元，整體浮虧超過11%，引發網友熱烈留言安慰與吐槽並行。

留言區不少網友直言「TSM送分題，硬要去買MTK」、「早就停損去買群聯賺回來」，認為投資人執著於單一個股風險過高。也有人展現長線信心，喊話「放心，發哥遲早會上2000」、「我1250撿10股，明天再跌繼續撿」，主張定期低接攤平成本。部分網友更自嘲「買在1410比你慘」、「兩張均價1400，不敢再撿了」，可見散戶多半已被套牢。

另一派網友則持審慎態度，認為「底部還沒確定，別以為抄底結果抄家」、「900以下再來撿」、「等三位數再接」。也有人提醒設停損點的重要性，指出「不服輸一直凹單只會越陷越深」，甚至笑稱「賭博賭輸而已」。部分留言則從基本面角度出發，認為聯發科營運體質仍佳，待止跌後仍有反彈空間。

整體討論呈現兩極化，一方堅信「發哥」長線有望，持續加碼攤平；另一方則認為短線走弱未止、應避開下行風險。網友戲稱這波行情「別人恐懼我貪婪」變成「別人抄底我抄家」，凸顯科技股震盪下散戶的焦慮與調侃氛圍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。