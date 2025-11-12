台積電1520元後出場！他預言Q4後有大回檔 網推「長線看多」更穩健

台積電(2330)股價持續受關注，一名網友在PTT發文表示，自己已於1520元全數出場，認為第4季至明年將出現較大回檔，但仍看好長線發展，長期目標上看8150元。他強調「台積就是一輩子的事」，但選擇先行獲利了結，此舉引發網友熱議，留言焦點圍繞「是否真的該先跑」、「目標價合理性」及「台積長線信仰」等議題。

該網友先前貼文曾表示對台積電信心十足，認為現價仍屬安全區間，「台積真的是我抱過最安心的股票」，呼籲投資人「相信TSMC」。然而他最新發文指出，雖然依舊看好基本面，但短線風險加大，因此選擇高點獲利出場、待低點再進場。他強調這並非看空，只是短期策略調整，長期目標價仍維持8150元。

不少網友對原PO策略表示理解，認為「短線回檔、長線看多」是穩健做法，留言如「高歌離席才是高手」、「先跑沒錯，反正還能接回」。另有人戲稱「變心的女朋友」，暗指原PO立場轉變之快，也有人幽默回覆「1拆10再漲到815就是了」，以分割比喻股價暴漲的可能性。

另一方面，許多網友對「8150」目標價嗤之以鼻，留言如「8150三小」、「停利8150？」、「沒單亂吹」。部分網友調侃「幹脆直接看10000」、「未來上看23300」，以誇張口吻諷刺過度樂觀的目標價推估。也有人指出「現在沒單都能亂吹」、「持續一輩子是很困難的.jpg」，暗指市場氣氛過熱。

仍有一派網友看多不變，強調台積電長線基本面穩健，甚至有人笑稱「我9185全出了，8150還有肉，我來自2035」，以未來視角自嘲長線投資信仰。整體而言，討論呈現「短線獲利派」與「長線抱股派」兩極分化，多數人仍看好台積長期成長潛力，但對於短期進出時機看法不一，顯示股民在高位震盪下的信心與猶疑並存。

