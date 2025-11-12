股市錯過30天、績效倒退30年！小童：擇時高手很少…用時間打贏市場

錯過30天 落後30年

嗨，大家好，我是小童。

你知道原來只要錯過這黃金的30天，你的績效可能就會比別人落後30年嗎？

欸，我可沒有在編故事喔。這份研究正是非常知名的富國銀行所撰寫的文章。

今天我們就來好好聊聊：假如你不會擇時，那為什麼你反而更應該要待在市場？

那我們根據這張圖表來看：

假如你從1995年一路投資到2025年，你在這30年的平均年化報酬率大約會落在8.4%。

換言之，就是如果你在30年前把一百萬放在標普500，那你在30年後大機率就會得到一千萬。

不過，如果這中間你只要不幸地錯過那表現最好的短短10天，那你的年化報酬率就會直接降到5.6% 錯過20天則會降到3.7%；錯過30天則會降到只剩2.1%

甚至如果你錯過那表現最好的50天，那你的年化報酬率還可能會直接變成負數。

因此，透過這個研究其實可以很好地提醒我們：假如你沒有判斷擇時的能力，那你就寧可持續待在市場，把錢持續放在場內，千萬不要隨便亂賣；因為你只要一賣錯、錯過了表現最好的那幾天，你的績效可能就會落後別人非常非常多。

我們以錯過30天的2.1%舉例。

即便人家停下來等你，那你知道你要多花幾倍的時間才能追上長期留在市場上的8.4%嗎？

答案是：4倍。

也就是說，如果人家投資十年然後中途離開市場，那你要花40年才有機會追上跟人家差不多的成績。

尤其我再舉一個實際一點的例子。

雖然我身邊很多朋友、甚至觀眾們，大部分都有跟著我在四月一起抄底，但我相信應該也是有不少投資人是砍在當時的低點，而且還遲遲不敢加碼進場。

那過了幾個月，我們回過頭來看，是不是他們這樣的行為就正好符合「離開市場、錯失大漲的機會」？

其中，富國銀行的研究裡面有提到一句話，我覺得非常中肯：

「對於大部分的投資人來說，擇時確實是有些困難，尤其只要錯過那些表現最好的幾天，就可能會嚴重拖累長期投資績效。」

而這句話，我想要再把它修得更精準一點。

其實我們仔細去觀察會發現，股市大部分的報酬都來自於少數的幾段時間。撇除趨勢行情之外，更多時候都還是呈現盤整格局。

換言之，你最應該把握的，其實是每次價格的起漲時機。你只要能抓到起漲，那大機率都可以跟上行情的發展。

不過這又會回到另外一個問題：對於大部分的投資人而言，他們根本不知道怎麼抓到起漲。

教科書說「均線黃金交叉價格就會漲」，結果很多案例在金叉後卻又繼續盤整。

而另外一個教科書又說「KD回到20低檔就可以買」，結果更多時候除了盤整之外還又繼續破底。

因此，到底怎樣才可以抓到起漲？

首先我們要理解市場的本質。

如同剛剛所說的，行情有分成「盤整」跟「趨勢」。

你在盤整行情裡想一直期待趨勢的發展，這就好比你在陸地上想要抓到一隻魚（指：非常困難的）。

因此首當其要，我們最應該先判斷的是行情的走向。

假如價格很明顯在盤整，那我們就應該減少出手次數，或是改成區間逆勢操作。

因為你的目標是跟上最好的那一段行情，而不是每個波動都要參與。

那到底怎麼分辨盤整盤或趨勢盤？

這邊我們以這個例子來做舉例。

很明顯，價格在目前的位置之前是有遇到一次高檔的拉回，跟多次的低點測試。這時候我們就可以把關鍵的支撐與壓力規劃出來。

如果價格在這個區間內，那就表示在這個格局中，它大機率還在整理，沒有出現明確方向。因此我們可以看到，即便均線出現了黃金交叉，但也很快在抵達壓力之後就又被打回低檔。

而因為我們已經預設目前行情是「盤整盤」，因此當價格回到區間底部時，如果有出現我常常分享的「轉勢確立」，那這邊就是你可以用高賺賠比進場試單的時機。

如果你對於轉勢的判斷還不是那麼了解的話，也可以在底下留言+1，我會再把相關影片整理好，然後分享給你！

後續我們可以看到，當價格漲上來之後，均線同時出現黃金交叉。

如果你一樣是單純看到黃金交叉就跑去買，那很可能又會再遇到同樣的拉回修正。

而到底怎樣才可以算是從「盤整盤」轉成「趨勢盤」呢？重點我們就放在價格何時突破壓力。

以後續來看，價格突破之後並且持續站穩壓力之上，即便後續沒有馬上直接噴出，但只要它守穩轉勢，就表示多頭的慣性延續。自然慣性不變的情況之下，持續續抱就可以掌握後續上漲行情。

所以大家如果有常私訊問我問題的話，應該都會發現，當你們問我「某某標的可不可以買、現在進場好不好」的時候，我很多情況都會回你們：「它還在震盪」或是「轉勢還沒成形」。

因為我們的操作重點並不是要去買一隻你自己看好的標的，而是要買在價格「剛要發動」的時機。

當然，很多時候如果我確定那個位置有買盤在支撐，那我也會跟你們說哪邊是可以重點關注的地方。

總之，如果你懂得擇時交易，那我們不一定要持續待在市場，要做的反而是把握每次起漲的機會。

反之，如果你對擇時並不是那麼了解，甚至因為時間的關係沒辦法常常看盤，那我認為對你來說最好的投資方式，就是持續待在市場，避免錯過某幾次的大漲行情...尤其是指數類商品。

因為今天的研究清楚告訴我們：如果你恐慌殺出、賣在不對的位置，或是因為某些原因而錯過表現最好的那幾天，那你的績效表現可能就會落後那些什麼都不做、單純無腦抱著的人非常多。

那你呢？你是「無腦投資派」，不論價格漲或跌都不怕的人？還是跟我一樣「主動操作派」，整天在市場殺進殺出呢？

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。