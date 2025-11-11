補充保費是暫緩非取消！懶錢包曝三大對策：資本利得免稅…市值型ETF更划算

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
摳摳建議，投資人可改投「不配息ETF」或「市值型ETF」，並提醒「與其焦慮2.11%，不如專注總報酬率」。圖／聯合報系資料庫
摳摳建議，投資人可改投「不配息ETF」或「市值型ETF」，並提醒「與其焦慮2.11%，不如專注總報酬率」。圖／聯合報系資料庫

財經創作者摳摳（懶錢包Lazy Wallet）表示，近期「二代健保補充保費」計算方式即將改革的消息，迅速攻佔各大新聞版面。

新制方向擬將股利、利息、租金等所得，從「單筆計算」改為「年度結算」，只要累計超過2萬元就要繳2.11%的補充保費。

她指出，這項變革讓定存族的「拆單避稅法」失效，存股族選擇季配息或月配息也將全數被涵蓋。消息一出，網路輿論炸鍋，「對台股ETF投資人來說，幾乎人人難以倖免。」

衛福部規劃三大方向 最快2027年上路

懶錢包整理衛福部公布的修法方向，指出健保法第31條預計2026年完成修法，最快2027年上路。三項重點如下：

1.股利、利息、租金改採年度結算

整年合計達2萬元即需繳2.11%，預估影響約480萬人。

2.獎金門檻改為統一標準

現行制度以每人投保金額4倍為門檻，新制將改為「基本工資4倍」，以2026年基本工資29,500元計算，超過11萬8,000元的部分就要繳2.11%，預估影響200萬人。

3.補充保費上限從1,000萬元提高至5,000萬元

高資產族群成為主要受影響對象，估約1,000人。

解析：年結算後避稅空間大減

摳摳指出，目前制度下只要單筆股利所得超過2萬元就需繳2.11%，因此投資人能靠「分次配息」或「拆單」降低被扣的機率。

但若改為年度結算，即使每次領的金額不超過2萬元，只要全年累計超標仍得繳稅，「避稅空間將被完全封死。」

她舉例，台積電（2330）每股配息5元、持有1張可領5,000元，原本季配不會被課稅，改為年結算後則需繳約422元補充保費。

若以6%殖利率計算，高股息ETF只要投資超過33.3萬元就要被扣；市值型ETF殖利率3%，投資金額超過66.6萬元同樣要繳。

她坦言：「這金額其實不難達到，也難怪引起這麼多反彈。」

反彈聲浪滾雪球 政策兩日內急轉彎

懶錢包指出，11月5日、6日兩天內，補充保費話題幾乎壟斷財經版面。

衛福部原本表示將「廣納意見」、推動健保永續，但反彈聲浪急速擴大，不僅投資人不滿，連立委也接獲大量陳情。

11月6日下午，行政院回應：「修法仍在研議階段，不會為難小資族。」

同日晚間更宣布「暫緩具爭議的規劃」，將廣泛聽取意見、加強社會溝通。

摳摳形容：「短短48小時內，從『修法研議』到『暫緩推動』，反映無數存股族和小資族的焦慮。」

三大避險建議

儘管政策暫緩，摳摳提醒，「補充保費本身仍存在」，投資人仍要留意以下三種作法：

1.選擇不配息ETF

如果台灣人的投資風氣有所改變，不那麼偏好領息了，就能...

督促投信業者推出不配息的元大台灣50（0050）、富邦台50（006207），就能完全避開補充保費。

2.投資ETF連結基金

0050、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）等等人氣ETF都有出連結基金，選不配息版本免繳補充保費。

3.買低配息ETF低殖利率的ETF

「既然股利要課稅、資本利得免稅，那投成長型ETF更划算。」她說，高股息ETF註定繳更多錢，反而不利長線投資。

重點在「總報酬率」　不是那2.11％

摳摳強調，補充保費只是小成本，「股利的2.11%，不會動搖投資根本。」

投資人應聚焦於「資本利得與總報酬率」，而非短期現金流

她舉例，美股ETF股息稅高達30%，仍不影響多數投資人持有信心，「因為長線的報酬與成長才是最終決勝點。」

暫緩不等於取消

懶錢包提醒，這次只是暫緩，並非取消。未來若改為年度結算，影響層面將遍及定存族、租金族與ETF投資人，「要提早思考稅務與資產配置。」

她也呼籲投資人別等政策落地才反應，「了解制度、提早調整，才不會讓荷包被動挨刀。」

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

