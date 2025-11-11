值得長期投資的股票？網一面倒推台積電、美股科技巨頭受青睞

投資標的選擇多，一名網友在Dcard發文詢問，哪些股票最值得長期投資，希望能找到「基本面穩健、營收與獲利逐年成長」的企業。該文引發網友踴躍回應，多數人一致推崇台積電（2330）與鴻海等龍頭公司，並延伸討論至美股長期標的如微軟（MSFT）、Meta、Netflix等科技巨頭，顯示投資族群對全球大型企業的信心仍高。

不少網友指出，台積電仍是台股最具代表性的「護國神山」，擁有全球領先的先進製程技術，近年持續受惠於AI與高效能運算（HPC）需求成長，營收屢創新高。鴻海則因布局電動車及AI伺服器供應鏈，被視為穩健轉型的代表。另有留言提及醫療族群如佳醫（4104），看好洗腎市場穩定成長、具長期收益潛力。

多數留言則認為，與其挑單一個股，不如選擇指數型ETF進行分散投資，例如0050（元大台灣50）或00757（國泰台灣永續高股息），能兼顧報酬與風險控管。部分網友分享自身配置為「0050＋VOO」或「00935＋QQQ」組合，前者追蹤台灣大盤與美國S&P500指數，後者則結合高股息與科技成長，適合長期存股者。

在國際投資部分，網友普遍認為美股標的更具成長潛力。有人列舉「七巨頭」（蘋果、微軟、Google、亞馬遜、Meta、NVIDIA、特斯拉），認為「美股是全世界資金的終點站」，並提醒台股市場結構偏淺，受外資影響大，波動較高，長期穩健投資仍以美股大企業或ETF為宜。

另有留言提及歐股與全球配置，如英股ETF「VUAA＋VAGU」或全球分散組合「VT＋BNDW」，主張「分散才是真正的長期投資」。整體而言，多數網友共識認為，選擇具穩定獲利能力、產業前景明確的企業或大盤型ETF，並長期持有、耐心等待時間複利發酵，才是長期投資的不二法門。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。