快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

聽新聞
0:00 / 0:00

買股超過2萬元被課二代健保？網曝：關鍵在「股利」非「買進」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。圖/本報系資料照片
台股。圖/本報系資料照片

買股領取一定金額的股利時，須依法繳納二代健保補充保費。一名網友在Dcard發文詢問，近日因繼承遺產想購入0052（富邦科技ETF），但聽聞「單次購買股票金額超過2萬元會被課徵二代健保補充保費」，因此感到疑惑。該文引發熱烈討論，不少網友指出這是常見誤會，強調「買股票不會被課稅，領股利才會」。

事實上，根據《全民健康保險法》規定，二代健保補充保費主要針對「非薪資所得」課徵，包括股利、租金、利息等項目。自2023年健保署公告調整後，只有當「單次股利所得超過2萬元」時，才須繳納補充保費，扣費比例為2.11%。而購買股票、ETF或基金等投資行為本身並不屬於課稅範圍，無論買進金額多少皆不影響健保費。

原PO表示，查遍網站仍無法釐清規定，擔心「單筆下單金額太高會被課稅」。留言區多數網友直接釐清誤會，「不會喔，是領股利超過2萬才會扣」、「股票買賣不算收入」，並建議可向證券營業員諮詢。也有人幽默留言「很完美詮釋富不過三代」，提醒投資前應先具備基本知識，以免被錯誤資訊誤導。

不少回覆者進一步補充細節，指出「實際上是健保法第54條之1第4項規定」中所稱「單次給付超過2萬元」才列入課徵範圍，且2023年底健保署曾公告暫緩股利補充保費實施，未來若再恢復，標準可能調整至「單次股利超過20萬元」。因此，目前投資人領取股利仍暫不受影響。

也有網友趁機提醒原PO，「若是初學者先別急著進場」、「可從ETF與股市運作基礎開始學起」。另有網友建議「去元大、凱基等券商開戶讓營業員手把手教」，以避免混淆稅務與投資概念。整體留言多半共識在於——購買股票或ETF並不會課二代健保，真正需留意的是未來領取股利時的補充保費規範。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

補充保費 健保署 ETF 股利 Dcard
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

100萬本金、逐年投入五萬！0056每年多0050股息2.6萬…切老：但少賺600萬

補充保費或許沒這麼糟糕？存股人：00919要繳500塊但明年能退稅800元

台新新光金是銅板價黑馬？專家「處於轉折點」：滿足3條件有望重回主流

存0056的輸家哲學！真星華：雙輸組合「高股息跟一次退」我都有

相關新聞

補充保費是暫緩非取消！懶錢包曝三大對策：資本利得免稅…市值型ETF更划算

財經創作者摳摳（懶錢包Lazy Wallet）表示，近期「二代健保補充保費」計算方式即將改革的消息，迅速攻佔各大新聞版面。 新制方向擬將股利、利息、租金等所得，從「單筆計算」改為「年度結算」，只要累

值得長期投資的股票？網一面倒推台積電、美股科技巨頭受青睞

投資標的選擇多，一名網友在Dcard發文詢問，哪些股票最值得長期投資，希望能找到「基本面穩健、營收與獲利逐年成長」的企業。該文引發網友踴躍回應，多數人一致推崇台積電（2330）與鴻海等龍頭公司，並延伸討論至美股長期標的如微軟（MSFT）、Meta、Netflix等科技巨頭，顯示投資族群對全球大型企業的信心仍高。

買股超過2萬元被課二代健保？網曝：關鍵在「股利」非「買進」

買股領取一定金額的股利時，須依法繳納二代健保補充保費。一名網友在Dcard發文詢問，近日因繼承遺產想購入0052（富邦科技ETF），但聽聞「單次購買股票金額超過2萬元會被課徵二代健保補充保費」，因此感到疑惑。該文引發熱烈討論，不少網友指出這是常見誤會，強調「買股票不會被課稅，領股利才會」。

玉山金（2884）跌不太下來「短空長多」是真的？達人：29.X元還會繼續買往下買

我買入玉山金（2884）第1批32元，第2批29.X元，我還會繼續買往下買，為什麼呢？ 坦白說，併購案剛宣布時，我原本還盤算著能趁著市場短暫恐慌，再撿到更甜的玉山金。但上周玉山金和三商壽一出正式

二代健保補充保費「保險變稅收」？被批偏離社會保險精神：別用模糊名義掩飾加收

健保補充保費爭議持續延燒。前衛福部長陳時中日前強調「補充保費沒有轉彎」，引發各界再度論戰。儘管政策暫緩實施，但政府仍堅持方向正確、僅門檻偏低。網路上對制度「到底是保險還是稅」的討論瞬間擴散，掀起新一輪

好羨慕…韓國擬將股息稅降至25％！網：反觀台灣還要加健保2.11％

南韓政府傳出考慮再度下調股息稅率，從現行35％降至25％，希望刺激企業更積極配息、帶動股市資金回流。此舉一出，台灣網友立刻掀起「反觀潮」，嘲諷自家制度「不只要繳稅，還得加健保補充費」，兩地政策形成強烈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。