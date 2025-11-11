買股超過2萬元被課二代健保？網曝：關鍵在「股利」非「買進」

買股領取一定金額的股利時，須依法繳納二代健保補充保費。一名網友在Dcard發文詢問，近日因繼承遺產想購入0052（富邦科技ETF），但聽聞「單次購買股票金額超過2萬元會被課徵二代健保補充保費」，因此感到疑惑。該文引發熱烈討論，不少網友指出這是常見誤會，強調「買股票不會被課稅，領股利才會」。

事實上，根據《全民健康保險法》規定，二代健保補充保費主要針對「非薪資所得」課徵，包括股利、租金、利息等項目。自2023年健保署公告調整後，只有當「單次股利所得超過2萬元」時，才須繳納補充保費，扣費比例為2.11%。而購買股票、ETF或基金等投資行為本身並不屬於課稅範圍，無論買進金額多少皆不影響健保費。

原PO表示，查遍網站仍無法釐清規定，擔心「單筆下單金額太高會被課稅」。留言區多數網友直接釐清誤會，「不會喔，是領股利超過2萬才會扣」、「股票買賣不算收入」，並建議可向證券營業員諮詢。也有人幽默留言「很完美詮釋富不過三代」，提醒投資前應先具備基本知識，以免被錯誤資訊誤導。

不少回覆者進一步補充細節，指出「實際上是健保法第54條之1第4項規定」中所稱「單次給付超過2萬元」才列入課徵範圍，且2023年底健保署曾公告暫緩股利補充保費實施，未來若再恢復，標準可能調整至「單次股利超過20萬元」。因此，目前投資人領取股利仍暫不受影響。

也有網友趁機提醒原PO，「若是初學者先別急著進場」、「可從ETF與股市運作基礎開始學起」。另有網友建議「去元大、凱基等券商開戶讓營業員手把手教」，以避免混淆稅務與投資概念。整體留言多半共識在於——購買股票或ETF並不會課二代健保，真正需留意的是未來領取股利時的補充保費規範。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。