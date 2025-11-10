二代健保補充保費「保險變稅收」？被批偏離社會保險精神：別用模糊名義掩飾加收

健保補充保費爭議持續延燒。前衛福部長陳時中日前強調「補充保費沒有轉彎」，引發各界再度論戰。儘管政策暫緩實施，但政府仍堅持方向正確、僅門檻偏低。網路上對制度「到底是保險還是稅」的討論瞬間擴散，掀起新一輪爭議。

有網友痛批此舉已偏離「社會保險」原則，甚至直言「補充保費根本違憲」。原PO指出，補充保費以六項所得為課徵基礎，本質並非稅而是保險費，卻硬要以所得高低來分擔，已違反平等原則。

質疑：「健保只是社會保險又不是租稅，繳的保費就是支付自己使用的醫療資源而已，高所得者為什麼就該多繳？」更批評政府所謂「高所得者要負擔更多」只是帶風向，「實際上只是挑容易收的收」，形同一套「半調子制度」。

粉專《都明白的存股筆記》也針對此事發文延伸討論，直言：「健保如果是保險，加費就要加高風險、使用醫療資源族群；如果是稅收，才能找稅基、從所得課稅。」他痛批政府至今仍沒釐清健保定位：「衛福部長搞不清楚自己是衛福部長還是財政部長，也搞不清楚自己是部長還是立法委員」；貼文強調，人民並非反對健保加費，而是要求政府依法行政，「沒人希望健保倒閉，但政府依法行政很難嗎？」一句話點出民眾最深的不滿。

對於粉專的發言，底下留言延伸多方角度；有人主張「落實使用者付費，愛逛醫院的就全額自付」、「保大病不保小病，才能避免浪費」。也有網友指出「補充保費是一稅兩課，根本違法」、「股利獎金已課稅，還要再抽健保稅毫無公理正義」。

另有醫療從業者無奈留言：「課股息的做法根本與健保無關，是錯誤起點。」也有人呼籲「健保局到底是社福單位還是稅務單位？先釐清再談制度」。

