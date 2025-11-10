好羨慕…韓國擬將股息稅降至25％！網：反觀台灣還要加健保2.11％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國政府擬將股息稅率由35％降至25％，刺激企業配息、活絡股市。圖／本報資料照片
南韓政府傳出考慮再度下調股息稅率，從現行35％降至25％，希望刺激企業更積極配息、帶動股市資金回流。此舉一出，台灣網友立刻掀起「反觀潮」，嘲諷自家制度「不只要繳稅，還得加健保補充費」，兩地政策形成強烈對比。

根據《工商時報》報導，南韓總統府與執政黨召開會議，正討論將股息所得的最高稅率由35％下調至25％，期望引導資金從房地產流向股市。

總統秘書室長姜勳植表示，政府有必要回應民意與企業訴求，未來將依討論結果年內定案。

但在野批評此舉「是富人減稅」，認為高收入族群才是主要受惠者。不過支持者反駁，減稅將促使企業提高配息、吸引投資，有利市場活絡。

若方案通過，減稅額上看5,000億韓元（約新台幣120億元）。

多數網友看到韓國降稅消息，第一反應都是「反觀」。留言一面倒：「反觀台灣還要加健保2.11％」、「羨慕韓國政府懂刺激市場」、「韓股又要噴了」、「降稅才是救經濟，不是亂開名目收錢」。也有人表示：「真的想贏韓國」、「我們政府只會割韭菜，韓國在養股民」。

也有網友持保留態度，認為降稅主要是「減富人稅」，普通投資人受惠有限。留言指出：「分離課稅28％已經不高」、「高薪族才繳到40％，一般人根本用不到」、「降稅會讓貧富差距更大」。另有理性聲音提醒：「南韓有證所稅，整體負擔不一定比較輕」、「看起來爽，其實背後結構不同」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 證所稅 二代健保補充保費 稅率 韭菜 繳稅

相關新聞

鈊象（3293）崩跌警報…毛利97％也救不了股價？網喊話：700以下慢慢接

遊戲股龍頭鈊象（3293）近期股價跌跌不休，投資人哀嚎遍野。明明財報漂亮、毛利高達97%，卻依然難逃市場修理。社群上開始出現兩派聲音：有人認為「股價崩的是信心，不是體質」，也有人直言「再高毛利也撐不起

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

前衛福部長陳時中日前重申「補充保費沒有轉彎」，引爆社群再度爭論。雖然政策暫緩實施，但政府仍堅持方向正確、僅門檻偏低。PTT上，有網友痛批此舉已偏離「社會保險」原則，甚至直言「補充保費根本違憲」，貼文引

「他來台是要更多晶片！」黃仁勳現身台積電運動會、魏哲家一句話掀台股熱議

AI熱潮未歇，輝達執行長黃仁勳再度現身台積電運動會，行程一結束立刻搭機離台。魏哲家笑稱：「他來台是要更多晶片！」一句話再次掀起台股討論。外界認為，黃仁勳此行凸顯輝達與台積電合作關係密切，也暗示AI晶片

陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

健保補充保費改革雖被衛福部宣布「暫緩」，但政府態度似乎並未鬆動。行政院政務委員陳時中8日表示，改革方向「沒有轉彎」，只是2萬元門檻太低，確實會影響小資族，應調高到更合理的水準，引發新一輪討論。

補充保費惹怒存股族！漲健保費、掛號費都比亂課補充保費合理

衛福部長石崇良日前為「補充保費改革」事件受訪時表示，「健保不能倒」，並強調政策出發點是為了讓健保制度能永續經營。雖然行政院已宣布暫緩推動修法，但相關發言仍在網路引發強烈反彈。 石崇良在「台灣健康

