好羨慕…韓國擬將股息稅降至25％！網：反觀台灣還要加健保2.11％

南韓政府傳出考慮再度下調股息稅率，從現行35％降至25％，希望刺激企業更積極配息、帶動股市資金回流。此舉一出，台灣網友立刻掀起「反觀潮」，嘲諷自家制度「不只要繳稅，還得加健保補充費」，兩地政策形成強烈對比。

根據《工商時報》報導，南韓總統府與執政黨召開會議，正討論將股息所得的最高稅率由35％下調至25％，期望引導資金從房地產流向股市。

總統秘書室長姜勳植表示，政府有必要回應民意與企業訴求，未來將依討論結果年內定案。

但在野批評此舉「是富人減稅」，認為高收入族群才是主要受惠者。不過支持者反駁，減稅將促使企業提高配息、吸引投資，有利市場活絡。

若方案通過，減稅額上看5,000億韓元（約新台幣120億元）。

多數網友看到韓國降稅消息，第一反應都是「反觀」。留言一面倒：「反觀台灣還要加健保2.11％」、「羨慕韓國政府懂刺激市場」、「韓股又要噴了」、「降稅才是救經濟，不是亂開名目收錢」。也有人表示：「真的想贏韓國」、「我們政府只會割韭菜，韓國在養股民」。

也有網友持保留態度，認為降稅主要是「減富人稅」，普通投資人受惠有限。留言指出：「分離課稅28％已經不高」、「高薪族才繳到40％，一般人根本用不到」、「降稅會讓貧富差距更大」。另有理性聲音提醒：「南韓有證所稅，整體負擔不一定比較輕」、「看起來爽，其實背後結構不同」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。