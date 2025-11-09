鈊象（3293）崩跌警報…毛利97％也救不了股價？網喊話：700以下慢慢接

遊戲股龍頭鈊象（3293）近期股價跌跌不休，投資人哀嚎遍野。明明財報漂亮、毛利高達97%，卻依然難逃市場修理。社群上開始出現兩派聲音：有人認為「股價崩的是信心，不是體質」，也有人直言「再高毛利也撐不起成長下滑的預期」。

根據《玩股網》報導，鈊象近期遭遇多重利空，市場信心崩盤。儘管財報顯示毛利率達97%、營益率穩守六成以上，體質堪稱遊戲業天花板，但外銷授權動能明顯放緩，加上法人調節與散戶凹單潮，股價短線被壓出恐慌賣壓。

報導指出：「公司沒壞，市場在亂。」只是市場早已不只看體質，更在意未來動能是否還能續強。

部分網友仍選擇站在基本面一方，認為鈊象現金流穩、獲利高，「跌深就是機會」、「這支是典型被情緒錯殺的股票」。也有人指出：「高毛利是護城河」、「等籌碼乾淨再上」，甚至喊話「700以下慢慢接」。

另一派網友則不留情面：「軟體股看毛利衝三小」、「沒有成長，高毛利也沒屁用」、「被網紅點名後就被出貨」。有人更悲觀指出：「博弈市場風險高，成長見頂就完蛋」、「這支比材料還慘」、「凹單同學會繼續辦下去吧」。整體留言氣氛悲觀，甚至有人戲稱：「救救大象，已經倒在6字頭的路上」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。