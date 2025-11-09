「他來台是要更多晶片！」黃仁勳現身台積電運動會、魏哲家一句話掀台股熱議

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳出席台積電運動會，魏哲家笑稱「他來台是要更多晶片！」(記者葉信菉／攝影)
黃仁勳出席台積電運動會，魏哲家笑稱「他來台是要更多晶片！」(記者葉信菉／攝影)

AI熱潮未歇，輝達執行長黃仁勳再度現身台積電運動會，行程一結束立刻搭機離台。魏哲家笑稱：「他來台是要更多晶片！」一句話再次掀起台股討論。外界認為，黃仁勳此行凸顯輝達與台積電合作關係密切，也暗示AI晶片需求仍火熱。

據報導，黃仁勳此次訪台由台積電董事長魏哲家親自陪同，全程並未談到價格議題，而是聚焦在供應鏈協作與產能分配。黃仁勳表示，輝達不僅生產GPU，也投入CPU、交換器與新晶片Rubin的研發，「這個產業每個月都在變強」。

他同時感謝台積電團隊的努力，稱自己「被當成家人」深感榮幸。至於台積電創辦人張忠謀因身體不適缺席運動會，魏哲家現場也帶領員工高喊「董事長我愛你」，氣氛熱烈。

不少投資人看到消息信心大增：「TSMC無腦多！」、「AI支出大餅太香了」、「台積電漲回2000不是夢」、「賣鏟子的永遠賺實在錢」。也有人打趣說：「不然老黃來幹嘛，當然是催貨啊」、「老黃親自出馬，產能應該又要滿載」。

但也有網友持保留態度：「每天滿載有什麼好講的」、「這種新聞都變出貨文了」、「要更多＝要砍價吧」、「炒這麼久的AI，不怕泡沫嗎？」。甚至有人調侃：「他飛來不是要晶片，是來吃牛肉湯的啦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

