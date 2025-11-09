陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

健保補充保費改革雖被衛福部宣布「暫緩」，但政府態度似乎並未鬆動。行政院政務委員陳時中8日表示，改革方向「沒有轉彎」，只是2萬元門檻太低，確實會影響小資族，應調高到更合理的水準，引發新一輪討論。

陳時中指出，補充保費改革本意是讓資本利得收入（包含利息、股利、租金）能公平分擔健保成本，理念「沒有錯」，只是門檻設得太低。

目前規劃是「年度結算制」，一年累計超過2萬元就要收2.11%的補充保費，估計將影響480萬人。陳時中強調，未來應該調高起徵點，避免讓中低收入與小資族被波及，並兼顧「量能付費、劫富濟貧」原則。

不過，這番「沒有轉彎」的說法，也讓不少民眾擔心改革只是暫時冷卻，並未真正撤回。

部分網友認為，門檻調高方向合理：「兩萬確實太低了」、「如果改成50萬以上才課，大家應該能接受」、「重點是有沒有配套，不要讓中產被當提款機」。

但多數留言仍批評政策根本錯誤：「股利跟健保哪有關係」、「講資本利得根本搞錯概念」、「你們這群人就是要割小資族」、「沒賺錢還要被扣保費？笑死人」、「先去課囤房稅、宗教稅啦」。也有人酸：「沒有轉彎？那就是準備改成20萬、40萬再推一次」、「這政府只會放話試水溫」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。