快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

聯合新聞網／ 綜合報導
政府才宣布「暫緩」補充保費，陳時中又說「方向沒錯、只是門檻太低」，引發質疑。記者林琮恩／攝影
政府才宣布「暫緩」補充保費，陳時中又說「方向沒錯、只是門檻太低」，引發質疑。記者林琮恩／攝影

健保補充保費改革雖被衛福部宣布「暫緩」，但政府態度似乎並未鬆動。行政院政務委員陳時中8日表示，改革方向「沒有轉彎」，只是2萬元門檻太低，確實會影響小資族，應調高到更合理的水準，引發新一輪討論。

陳時中指出，補充保費改革本意是讓資本利得收入（包含利息、股利、租金）能公平分擔健保成本，理念「沒有錯」，只是門檻設得太低。

目前規劃是「年度結算制」，一年累計超過2萬元就要收2.11%的補充保費，估計將影響480萬人。陳時中強調，未來應該調高起徵點，避免讓中低收入與小資族被波及，並兼顧「量能付費、劫富濟貧」原則。

不過，這番「沒有轉彎」的說法，也讓不少民眾擔心改革只是暫時冷卻，並未真正撤回。

部分網友認為，門檻調高方向合理：「兩萬確實太低了」、「如果改成50萬以上才課，大家應該能接受」、「重點是有沒有配套，不要讓中產被當提款機」。

但多數留言仍批評政策根本錯誤：「股利跟健保哪有關係」、「講資本利得根本搞錯概念」、「你們這群人就是要割小資族」、「沒賺錢還要被扣保費？笑死人」、「先去課囤房稅、宗教稅啦」。也有人酸：「沒有轉彎？那就是準備改成20萬、40萬再推一次」、「這政府只會放話試水溫」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

二代健保補充保費 陳時中 資本利得 行政院 利息 小資族

相關新聞

鈊象（3293）崩跌警報…毛利97％也救不了股價？網喊話：700以下慢慢接

遊戲股龍頭鈊象（3293）近期股價跌跌不休，投資人哀嚎遍野。明明財報漂亮、毛利高達97%，卻依然難逃市場修理。社群上開始出現兩派聲音：有人認為「股價崩的是信心，不是體質」，也有人直言「再高毛利也撐不起

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

前衛福部長陳時中日前重申「補充保費沒有轉彎」，引爆社群再度爭論。雖然政策暫緩實施，但政府仍堅持方向正確、僅門檻偏低。PTT上，有網友痛批此舉已偏離「社會保險」原則，甚至直言「補充保費根本違憲」，貼文引

「他來台是要更多晶片！」黃仁勳現身台積電運動會、魏哲家一句話掀台股熱議

AI熱潮未歇，輝達執行長黃仁勳再度現身台積電運動會，行程一結束立刻搭機離台。魏哲家笑稱：「他來台是要更多晶片！」一句話再次掀起台股討論。外界認為，黃仁勳此行凸顯輝達與台積電合作關係密切，也暗示AI晶片

陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

健保補充保費改革雖被衛福部宣布「暫緩」，但政府態度似乎並未鬆動。行政院政務委員陳時中8日表示，改革方向「沒有轉彎」，只是2萬元門檻太低，確實會影響小資族，應調高到更合理的水準，引發新一輪討論。

補充保費惹怒存股族！漲健保費、掛號費都比亂課補充保費合理

衛福部長石崇良日前為「補充保費改革」事件受訪時表示，「健保不能倒」，並強調政策出發點是為了讓健保制度能永續經營。雖然行政院已宣布暫緩推動修法，但相關發言仍在網路引發強烈反彈。 石崇良在「台灣健康

補充保費惹怒存股族！石崇良喊「健保不能倒」 網痛批：共產邏輯上身

二代健保補充保費改革爭議延燒，雖然行政院昨晚已宣布暫緩推動修法，但輿論仍未平息。衛福部長石崇良今受訪時表示，「去留不在我心中，只有想把事情做好」，強調健保改革的出發點是為了「財務永續」。 石崇良

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。