補充保費惹怒存股族！漲健保費、掛號費都比亂課補充保費合理

衛福部長石崇良日前為「補充保費改革」事件受訪時表示，「健保不能倒」，並強調政策出發點是為了讓健保制度能永續經營。雖然行政院已宣布暫緩推動修法，但相關發言仍在網路引發強烈反彈。

石崇良在「台灣健康照護聯合學術研討會」上強調，健保財務壓力與少子化、人口老化息息相關，勞動人口已從2015年的1700萬降至2024年的1600萬，挑戰迫在眉睫。

台灣醫院協會理事長李飛鵬也出面聲援，認為「從稍微經濟好的人多拿一點錢出來，讓制度撐個幾年」，是不得已的苦口婆心。醫界呼籲社會以「公平負擔」的角度看待健保改革。

部分網友認為醫療環境壓力確實存在，指出「醫材、藥價壓得太低，很多原廠產品都退出市場」、「健保撐得太久也該調整」。也有人呼籲理性看待：「健保真的讓很多家庭免於破產，改革應該方向正確，只是要更周全」。

但反彈聲浪依然最大。許多留言直指：「漲健保費、漲掛號費都比亂課補充保費合理」、「只敢針對股民開刀，這是欺負中產」。也有網友批評：「政府亂花錢還哭窮」、「補200億不夠軍購塞牙縫」，甚至有人怒嗆「健保不能倒，但你拿錯人開刀」。

