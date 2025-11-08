快訊

顏正國人生謝幕！生前苦練4國語言　魏德聖驚訝「再見是遠別」

新手露營別慌張！ 「十大新手必備清單」一次收 秋日露營旅行正迷人

全台唯一！台積電運動會魏哲家腳上「tsmc運動鞋」超吸睛

補充保費惹怒存股族！漲健保費、掛號費都比亂課補充保費合理

聯合新聞網／ 綜合報導
補充保費改革爭議延燒，民怨直指政策方向錯誤。(記者林澔一／攝影)
補充保費改革爭議延燒，民怨直指政策方向錯誤。(記者林澔一／攝影)

衛福部長石崇良日前為「補充保費改革」事件受訪時表示，「健保不能倒」，並強調政策出發點是為了讓健保制度能永續經營。雖然行政院已宣布暫緩推動修法，但相關發言仍在網路引發強烈反彈。

石崇良在「台灣健康照護聯合學術研討會」上強調，健保財務壓力與少子化、人口老化息息相關，勞動人口已從2015年的1700萬降至2024年的1600萬，挑戰迫在眉睫。

台灣醫院協會理事長李飛鵬也出面聲援，認為「從稍微經濟好的人多拿一點錢出來，讓制度撐個幾年」，是不得已的苦口婆心。醫界呼籲社會以「公平負擔」的角度看待健保改革。

部分網友認為醫療環境壓力確實存在，指出「醫材、藥價壓得太低，很多原廠產品都退出市場」、「健保撐得太久也該調整」。也有人呼籲理性看待：「健保真的讓很多家庭免於破產，改革應該方向正確，只是要更周全」。

但反彈聲浪依然最大。許多留言直指：「漲健保費、漲掛號費都比亂課補充保費合理」、「只敢針對股民開刀，這是欺負中產」。也有網友批評：「政府亂花錢還哭窮」、「補200億不夠軍購塞牙縫」，甚至有人怒嗆「健保不能倒，但你拿錯人開刀」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

二代健保補充保費 石崇良 行政院

延伸閱讀

美股這波在跌什麼？網嘴：敢收二代健保補充保費只好跌給你看

00940「史上最慘高股息」媒體嚇人標題？女子曝真相：看數據不看情緒

台股領跌的凶手找到了 分析師曝資金轉往這族群

補充保費惹怒存股族！石崇良喊「健保不能倒」 網痛批：共產邏輯上身

相關新聞

補充保費惹怒存股族！漲健保費、掛號費都比亂課補充保費合理

衛福部長石崇良日前為「補充保費改革」事件受訪時表示，「健保不能倒」，並強調政策出發點是為了讓健保制度能永續經營。雖然行政院已宣布暫緩推動修法，但相關發言仍在網路引發強烈反彈。 石崇良在「台灣健康

補充保費惹怒存股族！石崇良喊「健保不能倒」 網痛批：共產邏輯上身

二代健保補充保費改革爭議延燒，雖然行政院昨晚已宣布暫緩推動修法，但輿論仍未平息。衛福部長石崇良今受訪時表示，「去留不在我心中，只有想把事情做好」，強調健保改革的出發點是為了「財務永續」。 石崇良

美股這波在跌什麼？網嘴：敢收二代健保補充保費只好跌給你看

一名網友在PTT股板以「美股這波是在跌什麼？」發文，坦言看不懂行情變化，質疑明明沒什麼大事、只是美中互嗆幾句，卻連跌快一個月，引發網友熱議。 原PO懷疑是否只是漲多回調，還是又要重演四月那波恐慌

健保補充保費大改擬116年上路！股民怨：根本懲罰長期投資人

衛福部預告《健保法》修正草案，將針對薪資以外的利息、股利、租金等收入，改採「年度結算制」收取補充保費，預計最快於民國116年上路。消息曝光後，引發Dcard網友熱烈討論，不少人怒批「政府搶錢」、「虧錢還要繳稅」，更有人憤怒表示「辛苦賺的獎金也要被抽，太誇張」。

「買股張數比董事長多」就能當官？群創股民天真發問挨酸：要比人脈

PTT板有網友發現，群創（3481）董事長洪進揚僅持有群創1,811張股票、法人代表楊柱祥則持有2,436張，他自稱「買3,000張不是問題」，詢問是否就有機會「撈個董事或董事長來當」。留言區網友笑稱「不是比張數，是比票與人脈」。

補充保費惹議「不公平中的不公平」？網：2萬就課根本像是搶乞丐至少20萬以上

二代健保補充保費改革再掀民怨！政府原規劃將股利、利息與租金超過2萬元部分改為「年結」課徵，遭批「對存股族開刀」。面對輿論炸鍋，民間監督健保聯盟發言人滕西華也罕見發聲，痛批此舉是「不公平中的不公平」，建

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。