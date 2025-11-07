補充保費惹怒存股族！石崇良喊「健保不能倒」 網痛批：共產邏輯上身

二代健保補充保費改革爭議延燒，雖然行政院昨晚已宣布暫緩推動修法，但輿論仍未平息。衛福部長石崇良今受訪時表示，「去留不在我心中，只有想把事情做好」，強調健保改革的出發點是為了「財務永續」。

石崇良指出，少子化導致勞動人口下降，健保財源壓力持續升高。他強調「健保不能倒」，盼藉由補充保費改革，讓「稍微經濟好一點的人多繳一點」，維持制度運作。台灣醫院協會理事長李飛鵬也公開力挺，稱這項改革是「卑微的請求」，希望有能力者能共同撐起制度。

少數網友支持石崇良的初衷，認為健保制度確實面臨永續壓力：「健保快撐不下去，遲早要有人多繳一點」、「醫療支出是投資，不是成本」。也有人認為若能真正落實公平分級繳費，「從高所得者多收一點」或許合理。

但絕大多數網友仍怒火中燒，留言狂轟「一年兩萬股息就叫經濟好？」、「拿存股族開刀，真會挑軟的柿子」、「敢不敢先課炒房的？」、「醫師薪水最高還在喊卑微？」。更有人痛批「共產邏輯上身」、「補充保費變合法搶劫」、「健保不能倒，存股先倒」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。