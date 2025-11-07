快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

聽新聞
0:00 / 0:00

補充保費惹怒存股族！石崇良喊「健保不能倒」 網痛批：共產邏輯上身

聯合新聞網／ 綜合報導
石崇良喊「健保不能倒」，卻被罵爆：年領股息兩萬也算經濟好？記者林澔一／攝影
石崇良喊「健保不能倒」，卻被罵爆：年領股息兩萬也算經濟好？記者林澔一／攝影

二代健保補充保費改革爭議延燒，雖然行政院昨晚已宣布暫緩推動修法，但輿論仍未平息。衛福部長石崇良今受訪時表示，「去留不在我心中，只有想把事情做好」，強調健保改革的出發點是為了「財務永續」。

石崇良指出，少子化導致勞動人口下降，健保財源壓力持續升高。他強調「健保不能倒」，盼藉由補充保費改革，讓「稍微經濟好一點的人多繳一點」，維持制度運作。台灣醫院協會理事長李飛鵬也公開力挺，稱這項改革是「卑微的請求」，希望有能力者能共同撐起制度。

少數網友支持石崇良的初衷，認為健保制度確實面臨永續壓力：「健保快撐不下去，遲早要有人多繳一點」、「醫療支出是投資，不是成本」。也有人認為若能真正落實公平分級繳費，「從高所得者多收一點」或許合理。

但絕大多數網友仍怒火中燒，留言狂轟「一年兩萬股息就叫經濟好？」、「拿存股族開刀，真會挑軟的柿子」、「敢不敢先課炒房的？」、「醫師薪水最高還在喊卑微？」。更有人痛批「共產邏輯上身」、「補充保費變合法搶劫」、「健保不能倒，存股先倒」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

石崇良 二代健保補充保費 行政院 存股族 搶劫 薪水

延伸閱讀

健保補充保費大改擬116年上路！股民怨：根本懲罰長期投資人

高股息也要看品質！阿格力：00918填息力強、00934漲幅亮眼

台積電位階越來越高還能買？森上拆解5投資邏輯：歷史新高只是新起點

美股這波在跌什麼？網嘴：敢收二代健保補充保費只好跌給你看

相關新聞

補充保費惹怒存股族！石崇良喊「健保不能倒」 網痛批：共產邏輯上身

二代健保補充保費改革爭議延燒，雖然行政院昨晚已宣布暫緩推動修法，但輿論仍未平息。衛福部長石崇良今受訪時表示，「去留不在我心中，只有想把事情做好」，強調健保改革的出發點是為了「財務永續」。 石崇良

美股這波在跌什麼？網嘴：敢收二代健保補充保費只好跌給你看

一名網友在PTT股板以「美股這波是在跌什麼？」發文，坦言看不懂行情變化，質疑明明沒什麼大事、只是美中互嗆幾句，卻連跌快一個月，引發網友熱議。 原PO懷疑是否只是漲多回調，還是又要重演四月那波恐慌

健保補充保費大改擬116年上路！股民怨：根本懲罰長期投資人

衛福部預告《健保法》修正草案，將針對薪資以外的利息、股利、租金等收入，改採「年度結算制」收取補充保費，預計最快於民國116年上路。消息曝光後，引發Dcard網友熱烈討論，不少人怒批「政府搶錢」、「虧錢還要繳稅」，更有人憤怒表示「辛苦賺的獎金也要被抽，太誇張」。

「買股張數比董事長多」就能當官？群創股民天真發問挨酸：要比人脈

PTT板有網友發現，群創（3481）董事長洪進揚僅持有群創1,811張股票、法人代表楊柱祥則持有2,436張，他自稱「買3,000張不是問題」，詢問是否就有機會「撈個董事或董事長來當」。留言區網友笑稱「不是比張數，是比票與人脈」。

補充保費惹議「不公平中的不公平」？網：2萬就課根本像是搶乞丐至少20萬以上

二代健保補充保費改革再掀民怨！政府原規劃將股利、利息與租金超過2萬元部分改為「年結」課徵，遭批「對存股族開刀」。面對輿論炸鍋，民間監督健保聯盟發言人滕西華也罕見發聲，痛批此舉是「不公平中的不公平」，建

影／股民補充保費收定了？石崇良「謝謝高股利者貢獻很多」 網怒嗆：只挑軟的割

健保補充保費改革議題越演越烈。衛福部長石崇良今（6）日親上火線表示，健保是全民最大資產，「謝謝高股息、高股利者的貢獻」，但這番話瞬間點燃股民怒火。網友痛批「政府不敢課富人稅，就挑軟的割」、「領股息也要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。