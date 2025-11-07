美股這波在跌什麼？網嘴：敢收二代健保補充保費只好跌給你看

一名網友在PTT股板以「美股這波是在跌什麼？」發文，坦言看不懂行情變化，質疑明明沒什麼大事、只是美中互嗆幾句，卻連跌快一個月，引發網友熱議。

原PO懷疑是否只是漲多回調，還是又要重演四月那波恐慌行情。底下留言瞬間爆棚，不少人嘲諷「就跌啊不要問」、「漲幾千點跌這樣就受不了？」也有人補一句「高點還沒跌10%，別急著畢業」。

多數網友認為這只是健康修正，留言包括「漲太多回檔不行嗎」、「回檔就是讓你上車」、「年底前提早結帳正常」。也有人笑說「漲多修正三成是呼吸，跌五趴就喊崩盤？」、「跌下來才能補貨啊」。

不過，也有網友認為這波跌勢反映市場對AI估值與流動性憂慮，直指「AI泡沫」、「美政府關門太久資金卡死」、「華爾街在洗盤」。甚至有人陰謀論式留言：「敢收二代健保，就跌給你看。」

