補充保費惹議「不公平中的不公平」？網：2萬就課根本像是搶乞丐至少20萬以上
二代健保補充保費改革再掀民怨！政府原規劃將股利、利息與租金超過2萬元部分改為「年結」課徵，遭批「對存股族開刀」。面對輿論炸鍋，民間監督健保聯盟發言人滕西華也罕見發聲，痛批此舉是「不公平中的不公平」，建議直接廢除補充保費制度，改以「家戶總所得」為基礎徵收。
滕西華指出，補充保費本是當年未能以「家戶總所得」作為健保費基的折衷產物，結果反讓制度更不公平。她直言：「同樣都是賺新台幣，為什麼一張鈔票會有等級差別？」
她批評衛福部以「健保永續」為名，卻懲罰存股族與領息族，對頻繁進出市場、賺價差的投資人反而無影響。更令人擔憂的是，若補充保費與一般費率脫鉤，未來稅率恐不止2.11%，恐成為新的加稅管道。
不少網友認為滕西華說出了民眾心聲，留言指出：有人說「這才叫公平！多用多付費才合理」、也有人認為「回歸家戶總所得才是真正解法」、更有人痛批「至少20萬以上在課吧 2萬是在搶乞丐嗎？」。也有網友指出「應該調高部分負擔、菸酒稅，不該找股民開刀」。
但也有部分網友持不同看法，認為「賺多繳多沒什麼不對」、「家戶總所得也不一定公平，還會拖累勞雇雙方負擔」、另有留言質疑「健保缺口是浪費醫療資源，不是稅不夠收」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言