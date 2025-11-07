補充保費惹議「不公平中的不公平」？網：2萬就課根本像是搶乞丐至少20萬以上

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民間監督健保聯盟發言人滕西華痛批：「這是不公平中的不公平！」呼籲廢除補充保費、改回家戶總所得計算。記者杜建重／攝影
民間監督健保聯盟發言人滕西華痛批：「這是不公平中的不公平！」呼籲廢除補充保費、改回家戶總所得計算。記者杜建重／攝影

二代健保補充保費改革再掀民怨！政府原規劃將股利、利息與租金超過2萬元部分改為「年結」課徵，遭批「對存股族開刀」。面對輿論炸鍋，民間監督健保聯盟發言人滕西華也罕見發聲，痛批此舉是「不公平中的不公平」，建議直接廢除補充保費制度，改以「家戶總所得」為基礎徵收。

滕西華指出，補充保費本是當年未能以「家戶總所得」作為健保費基的折衷產物，結果反讓制度更不公平。她直言：「同樣都是賺新台幣，為什麼一張鈔票會有等級差別？」

她批評衛福部以「健保永續」為名，卻懲罰存股族與領息族，對頻繁進出市場、賺價差的投資人反而無影響。更令人擔憂的是，若補充保費與一般費率脫鉤，未來稅率恐不止2.11%，恐成為新的加稅管道。

不少網友認為滕西華說出了民眾心聲，留言指出：有人說「這才叫公平！多用多付費才合理」、也有人認為「回歸家戶總所得才是真正解法」、更有人痛批「至少20萬以上在課吧 2萬是在搶乞丐嗎？」。也有網友指出「應該調高部分負擔、菸酒稅，不該找股民開刀」。

但也有部分網友持不同看法，認為「賺多繳多沒什麼不對」、「家戶總所得也不一定公平，還會拖累勞雇雙方負擔」、另有留言質疑「健保缺口是浪費醫療資源，不是稅不夠收」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

二代健保補充保費 滕西華 存股族 利息

