「買股張數比董事長多」就能當官？群創股民天真發問挨酸：要比人脈

聯合新聞網／ 綜合報導
群創董事長洪進揚。中央社
PTT板有網友發現，群創（3481）董事長洪進揚僅持有群創1,811張股票、法人代表楊柱祥則持有2,436張，他自稱「買3,000張不是問題」，詢問是否就有機會「撈個董事或董事長來當」。留言區網友笑稱「不是比張數，是比票與人脈」。

群創為面板廠，資本額龐大、股權分散。依公司法與實務運作，董事由股東會按持股表決權選任，董事長則由董事會互選產生；許多經營權票源來自法人或集團持股與委託書整合，個人名下張數並非關鍵。根據原PO附圖顯示，多數協理僅數百張，董事長1,811張、法人代表2,436張，屬「個人或名義」申報，不含可能透過關係法人持有的權益。

原PO表示，若以3,000張超過董事長與法人代表名列張數，是否即可角逐董事或更上層樓。其核心疑問在於：個人買超高管名下持股，能否轉化為治理席次與影響力。

留言共識明確，直指單一自然人就算買到幾千張「也不會怎樣」。網友指出，董事長不是用「個人持股」比大小，而是要先進入董事會並獲多數董事支持；除非握有過半股權或控制多席董事，否則難以主導經營。也有人提醒，真正該看的是「前十大股東與法人清單」，不是經理人持股表；持股逾1%就會被公司派注意，5%起才可能談董事席，且還得整合委託書。

不同意見與延伸討論則偏向戲謔或補充常識：有人稱「5000張可上台坐」、揶揄「股東會可拿紀念品或罵董座」；也有網友強調「就算51%也需處理合規、資訊申報與交易限制」，管理責任與民刑事風險遠高於一般股東。另有人提醒，許多高層以投資公司名義持股，公開資訊觀測站的經理人張數僅供參考，真正決戰仍在股東會票源與公司派、外資、壽險及集團法人間的權力平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 群創 董事長

