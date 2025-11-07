健保補充保費大改擬116年上路！股民怨：根本懲罰長期投資人

衛福部預告《健保法》修正草案，將針對薪資以外的利息、股利、租金等收入，改採「年度結算制」收取補充保費，預計最快於民國116年上路。消息曝光後，引發Dcard網友熱烈討論，不少人怒批「政府搶錢」、「虧錢還要繳稅」，更有人憤怒表示「辛苦賺的獎金也要被抽，太誇張」。

根據衛福部長石崇良說明，新制將把補充保費的判定方式改為「年度合併計算」，只要一年內利息、股利、租金累計超過2萬元，就必須繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從1000萬元提高至5000萬元，預估將影響約480萬人，為健保帶來每年100至200億元的新增收入。此外，修法還將調整獎金扣費門檻，改以「最低工資4倍」為標準，目前約11萬4千元，超過者即須繳交補充保費。

有網友在Dcard轉貼新聞後提醒，過去投資人可透過拆單避開單筆2萬元門檻的做法將不再可行，呼籲大家留意改革後的影響。此貼文引發大量留言回響，股民與上班族同聲批評政策「不合理」，認為政府「開源不節流」，只懂得「對民眾開刀」。

多數網友將砲火集中在高股息ETF族群上，認為此舉將重創存股族與退休族，「高股息ETF還能多慘？虧錢還要繳稅！」、「到時候除息反變負報酬」。也有人懷疑政策意圖，「政府是不是想逼大家不買高股息、改買市值型ETF？」、「這根本是懲罰長期投資人」。

另有網友延伸到年終獎金與所得分配議題，痛批「領獎金也要被扣，太誇張」，甚至以「放假發一萬、轉頭全收回」諷刺政府政策搶錢行徑。部分留言更指出，「九成租屋市場不透明，課房東稅形同笑話」、「課股息不課資本利得，根本不公平」。

少數較理性網友則認為政策初衷在於「讓高所得者多負擔」，呼籲應同步檢討健保濫用問題，「改革方向沒錯，但應該要杜絕醫療資源浪費」。

不過，行政院已於6日宣布「暫緩實施」，並要求衛福部廣泛聽取各界意見、加強社會溝通。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。