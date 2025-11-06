快訊

股民補充保費收定了？石崇良「謝謝高股利者貢獻很多」 網怒嗆：謝你X滾下台！

聯合新聞網／ 綜合報導
石崇良一句「謝謝高股息者」引爆股民怒火，健保補充費改制被罵「合法搶劫」，股息、利息、獎金、租金通通逃不掉。記者林澔一／攝影
石崇良一句「謝謝高股息者」引爆股民怒火，健保補充費改制被罵「合法搶劫」，股息、利息、獎金、租金通通逃不掉。記者林澔一／攝影

健保補充保費改革議題越演越烈。衛福部長石崇良今（6）日親上火線表示，健保是全民最大資產，「謝謝高股息、高股利者的貢獻」，但這番話瞬間點燃股民怒火。網友痛批「政府不敢課富人稅，就挑軟的割」、「領股息也要課，乾脆連轉帳都收稅好了！」

新制預計明年送行政院，116年上路。重點包括三大變革：

一、股利、利息、租金改為「年度結算制」，累計超過2萬元就課2.11%

二、補充保費上限從1,000萬元提高到5,000萬元

三、獎金課徵門檻改為最低薪資4倍（約11.8萬元）

石崇良強調改革為「公平付費」，讓有能力者多貢獻；但股民、上班族、包租公全都跳腳，批「公平只是口號，實際是搶錢」。

部分網友持支持態度，認為「健保缺錢早該改」、「有配息、有資產就該多繳一點」、「2萬只被抽400元，不至於影響生活」。也有留言指出：「台股上2萬8，有能力的人貢獻一點，沒什麼不好。」

但留言區幾乎一面倒開罵：「股利根本不是獲利，是左手換右手」、「貼息還要被抽，真是笑話」、「乾脆改名合法搶劫」、「謝你媽啦，滾下台」、「不敢課房產、不敢碰富人，偏挑中產階級下手」。還有人酸「發股息叫貢獻，那以後是不是也要頒感謝狀？」、「健保感謝高股息者貢獻，台股謝謝被割韭菜」。

