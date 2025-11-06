聽新聞
股利非獲利…二代健保補充保費搶錢！存股族悲哀：左手換右手政府再抽一手
二代健保補充保費新制持續延燒，不少網友怒批政府「開錯刀」，認為股利根本不是實際獲利，卻要再被課2.11%的補充保費，形同「同筆錢被抽兩次」。有人更酸：「那以後銀行轉帳、ATM領錢是不是也要被扣？」
根據修法方向，未來只要民眾全年股利、利息、租金加總超過2萬元，就得繳交2.11%補充保費。過去透過「拆單」或分期入帳避稅的方式將全面失效。衛福部長石崇良表示，這是為了防堵漏洞、確保健保財源穩定，但此舉引發中產與投資族群不滿，認為政策根本懲罰長期投資人。
部分網友認為制度修正方向正確：「過去拆單避稅真的太誇張了」、「單筆改全年結算比較公平」、「健保缺錢總要找出路，總比破產好」。也有人表示：「課2%而已，不必太激動，算是合理負擔。」
但反彈聲浪明顯更大，留言區幾乎一面倒批評：「股利根本是自己的錢，政府懂不懂投資？」、「左手換右手也要被抽稅」、「發1萬馬上被收回，這叫搶劫吧」、「真正用最多健保資源的沒被課，老實投資的反而中槍」、「下次是不是轉帳也要課2%？」、「不敢課富人稅，就挑軟的中產開刀」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
