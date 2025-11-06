二代健保補充保費真要收該從「資本利得而非股息」！竹軒：但1989這事引大崩盤

＊原文發文時間為11月5日

說到今天最熱門的健保補充費，又有網友留言回覆。

突然想聊聊我們台灣的健保，當然那是我的觀點，僅供參考。

因為自己以前是讀財政稅系，所以有接觸過財政學。

財政學上的槓桿之類，那些我就不講了，關於健保，應該說我們的社會所有保險制度，包含退休金之類，某方面來說都是龐式騙局。當然這個想瞭解或是想反駁的，就自己找人抬槓不需要找我，因為至今專家們也還在辯論不停。

我可以提供我所知和所學的是：

1.健保是「劫富濟貧」的政策

立基點在於在統計上，富人通常有錢又健康少生病，因為他們懂得養身照顧身體，並且遇到的風險也較低。因此從富人手上多收點保護費（健保費），剛好可以用在大眾或是更需要幫助的弱勢群體上。

2.建立在正金字塔上，多數人養少數人，所以未來20年後我們台灣老人占比極可能達40%，加上少子化，台灣目前平均一個女生只生0.83個嬰兒，全世界最低，以後結構會變成倒金字塔。

很悲觀的是也許我們多數人會看到健保倒閉被取消的那一天。

記得自己小時候只要小感冒，媽媽帶我去附近診所看病，差不多就是500元，請記得那是三十多年前，換算成現在可能至少1500元。

3.健保是唯一真心不計代價為您著想的保險，因為不是以營利為目的。所以建立之初，最好的情況就是收支打平，根本不可能賺錢。但是你還要加上必要的人事費用，是不可能打平，只會虧損。

小虧對健保來說就是賺，但健保每年幾乎都是不是小虧而已。很多原因我就不講了，先不說貪污了，光很多人浪費醫療資源就知道賠定了。你知道嗎？很多樂齡人士明明很健康，天天搭公車捷運去不同大醫院看病當聯誼，能不虧嗎？這個我點到為止。

為什麼是從股息下手呢？

記得剛剛我說的健保是「劫富濟貧」吧？

如果加稅，那對弱勢族群是負擔。同理如果加健保費，對弱勢族群也是負擔。所以腦子就動到股息身上了。

因為可以買股票還可以領股息，本身不是窮人不是弱勢族群，至少在台灣社會大眾普遍認知上（不是我說的觀點唷）。外加過去幾年一堆達人網紅，包含東方先生都說股息是免費的禮物（現在改口了），那不跟你要錢要跟誰要錢？

事實上補充費在2013年馬英九總統時代就開始了，也許很多政策朝野都沒共識，但就這一項來彌補健保虧損，不管什麼顏色執政，都身體老實的繼承下來，並且還會強化。

被收就當作善事吧

至少你領股息時還可以說我有為台灣盡一點心力

補充

其實真的要收，也應該要收資本利得而不是股息。但1989年財政部長郭婉容才說要課資本利得稅（其實才證交稅），就引起大崩盤，連跌19日，隔年就是萬二大崩盤，整年跌了80%。至此沒一個政客或官員敢提...

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

