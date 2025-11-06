二代健保新制惹民怒炸！薪水已繳健保、股利又被扣…「利息1.7％還要被拿2.11％」

聯合新聞網粉絲團一則有關「二代健保補充保費新制」的貼文，湧入上百則留言。新制規定，民眾若全年股利、利息、租金超過2萬元，就要被課2.11%補充保費。網友一面倒痛批「政府沒錢就挖人民口袋」，也有人憂心「房東又有理由漲房租」。

依衛福部規劃，二代健保補充保費將改為年度結算制，包含利息、股利與租金收入，只要全年合計超過2萬元就得繳交2.11%。過去常見的拆單避稅方式不再適用，稅源將更全面。對此，許多網友在聯合新聞網臉書留言痛罵「這不是健保，是搶錢」，也有人酸「政府左手發一萬，右手收回一萬二」。

少數留言認為，若能確保健保永續，合理範圍內的補充保費也該繳：「健保是全民制度，不該只有薪資所得的人負擔」、「富人多繳一點沒什麼」、「公平性提高總比破產好」。

多數留言則怒火沸騰，質疑政策失衡：「股票虧錢政府會補我嗎」、「薪水已繳健保，股利又被扣，這政府是土匪嗎」、「台灣那麼窮嗎？老人靠利息過日子都要被吸血」、「定存利息1.7%，政府還要拿2.11%」，也有人憤怒直言「房東又多了漲租金的理由」。更有留言點出不公：「陸配、外勞用健保不檢討，反而割台灣人」、「房東逃稅不查，小資族先被扣」。

