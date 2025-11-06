玩短線獎賞、懲罰長線投資人？二代健保補充保費掀民怨：政策完全反向

快訊

聯合新聞網／ 切老滾雪球
健保補充保費改革惹議，存股族批「長期投資被懲罰、短線投機被獎勵」。專家呼籲政府應設計鼓勵長線理財的稅制，才能真正改善國民經濟體質。（本報資料照片）
好樣的！願意長期投資領股息的給你加稅，玩短線當沖的給你優惠一半交易稅。現在連一般國民小額的股息都不放過...

這就是我們政府官員腦袋唯一想得出來的激勵政策：「 獎賞玩短線的投資人，懲罰長線投資人。」健保的黑洞越來越大，但只會用同一招向長線投資人徵更多稅。

官員應該要更多思考有長期正面效應的稅收政策，當沖乍看可以刺激交易，增加短期稅收。但當沖實際上讓更多國民的資產縮水，更難累積退休金，造成更多有經濟問題的國民和家庭，政府未來要為這些問題付出更多代價。

而鼓勵長期投資，讓國民更願意使用正確的投資方法，長期反而能改善更多國民的經濟能力。家庭和個人的經濟能力變好了，還能促進消費、減少國家在退休金體制的壓力，增加全民的經濟穩定性，對國家的整體幫助更大。

美國就是很好的例子，透過「稅收優惠」，強力鼓勵國民和企業進行長期儲蓄與投資，而非短期投機。​美國政府對出售資產所獲得的收益（資本利得）設立兩種稅率：

1.​長期利得（持有超過一年）：適用較低的優惠稅率（通常為0%到20%）。

2.​短期利得（持有一年內）：被視為普通所得，適用較高的個人所得稅率（最高可達37%左右）。

​兩種稅率的巨大差異，就已經有足夠的推力讓投資人做長期投資，更願意將資產持有超過一年，以獲得更高的稅後回報。

我們的官員應該要更懂得長期投資對國家與國民的正面影響，而不是一看到有人可以領股利股息，不管大戶小戶就通通當作肥羊宰殺了。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

二代健保補充保費 退休金 股息 短線 股利 所得稅 租金

