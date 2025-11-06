除所得稅還要再多繳一次！網怒嗆二代健保新制：一個官說句屁話就能開徵費用？

健保補充保費新制引爆存股族怒火，PTT股板有網友發文質疑「配股配息都要被通殺嗎？」指制度不僅讓所得稅變成「雙重抽稅」，連小資中的底層都逃不掉。文章引來大量留言開戰，有人護航「才2%而已」、也有人怒嗆「那你繳啊」。

原PO指出，新制將股利、利息、租金納入年度結算，只要超過2萬元就得繳2.11%補充保費，等於股民除了所得稅還要再多繳一層。他直言：「感覺連小資中的底層也要被抽」，擔憂政策形同全民加稅。許多網友補充，最大問題在於「從單筆課稅改成累計課稅」，原本能拆單避稅的方式被封死，長期投資族將首當其衝。

部分留言認為反彈過度，強調「才2%而已就在那邊哀哀叫」、「所得稅比健保稅仁慈多了」、「你2萬才多少，大戶被課時候怎麼沒人說話」。也有人指出這次改革「封漏洞、促公平」，不該只看自己荷包：「小資會想拆，不就是為了省錢，現在通殺不讓你鑽漏洞」。

但更多人怒轟政策荒謬，「一個官說句屁話就能開徵費用？」「八竿子打不著的部會隨便改法源？」、「這政策就是專門搞小資，大戶繳心情，小資繳生活」。不少人警告「這次是窮人小資一起殺，富豪繼續爽」，也有投資人怒喊「不合理，年底沒填息要不要退稅給我」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。