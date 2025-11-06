股票資產達50萬就得繳！二代健保補充保費新制掀怒潮「政府割小資、逼資金出走」

健保補充保費新制預告上路，只要一年內股利、利息、租金超過2萬元，就得繳2.11%補充保費。新制還將獎金納入課稅範圍，讓許多小資與中產階級炸鍋。PTT股板上出現一篇熱門討論文，原PO直呼「2萬就要繳稅太誇張」，認為這政策最終會讓「台股只剩台積電」。

原PO指出，以台股平均4%殖利率推算，只要股票資產達50萬元就得繳費，「工作五年以上、有投資的幾乎都中」。他痛批這次改革是「打小資族、放過大戶」，因為有錢人總有其他節稅管道，反而讓中產與退休族成為最大受害者。原PO甚至怒嗆「我還寧願你漲健保費」，直言政策不改免稅額、硬推必引發台股崩盤。

部分網友認為反應過度，認為新制應回歸健保公平本意，「不加你稅你不會好好上班啊」、「凹健保這麼多年，繳一下怎麼了」、「小資2萬繳422元，大戶繳n萬很多年了」。也有人指出國際比較後，台灣補充保費稅率其實不算高，「美國股息也要課稅，最高到50%」、「28+2.11%真的不算重」。

另一派則怒批政策荒唐，直言「政府在榨汁肯定是要榨乾」、「這就是從小資族撈」、「炒房炒不動了，要逼資金去炒房」。有投資人表示，既然股息課稅負擔增加，「那就轉買美股、不發股息的ETF」，也有人酸「敢不敢囤房稅也課？」、「這政府到底是有多沒腦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。