谷月涵稱：台積電永遠可投資！網憂「河谷雙煞出手」股價反跌

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電等亞洲AI熱潮指標股，今年貢獻當地股市約一半漲幅。 歐新社
「台灣先生」谷月涵肯定「台積電永遠可以投資」，但強調能源股才是未來關鍵，立刻引爆版上情緒。PTT網友直指谷月涵身為反指標，卻如此肯定台積電，因此有大量網友以「GG完了」、「河谷雙煞出手」等梗語狂刷，焦點鎖定台積電後市與名嘴發言的「反指標」效應，留言區一度被「完了」、「快逃」等字眼洗版。

根據媒體報導，台股在「光輝十月」創史上單月第二大漲點、站上兩萬八後，谷月涵直言市場已進入「多頭尾巴」，呼籲投資人謹慎。他一方面稱台積電長期投資價值穩固，另一方面點名AI、電動車推升用電，能源需求將成新主題；並透露今年轉戰「核融合」領域，認為技術已由理論邁入工程化，前景可期。

一名網友在PTT貼出影片與截圖後嘆「一輩子可以投資，不可能套一輩子吧？」意在為「長期投資」辯護，同時引出能源股可能受惠的觀點，提醒別只盯台積電，也要留意產業結構與能源趨勢。

多數網友的主流回應並不在基本面，而是放大名嘴效應的情緒面：「完了」、「訊號來了」、「今天最廢的就台積」，調侃「老謝＋老谷＝反指標」。也有人延伸到資金輪動，認為台積若休息，中小型或能源概念有機會「吃飽」。

不同意見則強調要讀懂原意，「他也說居高思危，並非保證不賠」、「可以投資≠一定會賺」。理性派提醒回歸紀律與資產配置，長線看台積、短線控風險；另有留言追問「能源股要買哪一國、哪一類」，主張若能源是趨勢，政策與供電結構將左右台股下一階段主流，投資應在熱梗之外回到數據與估值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 反指標 台股 PTT 谷月涵

