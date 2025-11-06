股市回檔比想像更快！他呼籲「別過度樂觀」反被酸製造恐慌

台股5日隨國際股市走弱開低震盪，盤中一度大跌逾700點、最低下探27,373.05點，終場加權指數收27,717.06點、跌399.5點、跌幅1.42%。一名網友在Dcard以「股市回檔從來都比你想得快，也比你受得痛」為題發文，提醒投資人勿忽視市場修正風險。他指出，2022年台股從18619點高檔跌逾六千點，跌幅高達32.2%，如今指數再創新高28554點，只要回檔兩成就可能重挫五千多點，若複製當年跌勢恐跌逾九千點。

原PO以數據對比強調「股市上漲需時，回檔卻極快」，提醒投資人不要過度樂觀。他提到，「50塊漲到100塊要漲100%，但100塊跌回50塊只要跌50%」，藉此警示市場風險累積的速度常被低估。他認為歷史不會簡單重演，但會「押韻」，暗示當前市場的熱度與2022年前夕相似。

留言區出現多元反應。部分網友直言「今天才跌不到1%，在那邊製造恐慌」，批評原PO杞人憂天，也有人認為「樂觀的人會賺錢，悲觀的人會正確」，表示理性審慎並不代表看空。另有網友回應「現金在手，隨時發射」，強調已準備好迎接修正入場時機。

主流意見多集中在「回檔難免、長線不怕」。不少人認為市場回調屬正常現象，「哪有差，再跌就再買」、「每次大跌後不都破前高嗎」，並舉定期定額投資為例，分享從18000點進場至今仍有五成報酬。也有人諷刺地問「總統說要讓台灣成為亞洲納斯達克，怎麼可能讓股價下去？」反映投資信心仍強。

另一方面，也有留言批評原PO「沒跟到這波漲勢才唱衰」，甚至有人戲稱「每隔一陣子都有不同ID喊空，總有一個會喊對」。但也有理性聲音提醒，「風險控管比選股更重要」、「別人貪婪我恐懼」，主張投資應留有現金、避免過度槓桿。部分留言則展望未來，「經濟周期到2026年前仍會震盪走高」，認為股市短期震盪不改長多格局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。