鴻海AI算力中心恐列首波納管！網憂供電不穩：AI發展被拖累

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

鴻海宣布與輝達NVIDIA）攜手在台打造AI算力中心，預計成為政府新制首批能源納管對象，引發PTT網友熱議。討論焦點圍繞「台灣是否缺電」、「政府政策是否拖慢AI產業腳步」等議題，留言區充滿對能源政策與AI競爭力的質疑聲浪，有人更直言「不缺電，但也不給你用電」。

根據媒體報導，鴻海董事長劉揚偉宣布的「AI Factory」超級算力中心，總規模達100MW，遠超能源署修法規範的5MW納管門檻。專家指出，AI訓練與運算耗電量巨大，對電網穩定構成壓力，台灣若要吸引國際投資，除強化供電品質外，也須完善能源管理制度，以提升能效與韌性。

一名網友在PTT分享新聞並指出，不僅鴻海的420億AI算力中心被列入納管，Google在台的AI資料中心也可能受影響，暗示政府管制將波及外資與科技巨頭。該貼文引來大量留言，許多網友以諷刺語氣回應「台灣不缺電」、「只是不給你用電」，嘲諷政府口徑與實際供電狀況落差。

主流留言普遍認為，電力問題將成為AI產業最大瓶頸。有網友感嘆「台灣在算力戰備競賽缺席」、「韓國核電占30%，我們還在吵要不要核四」，也有人直批「政策錯誤比貪污更可怕」，認為能源政策導致企業投資遲滯。另有網友戲稱「AI時代應讓企業自己蓋電廠」、「不缺電只是停電」，反映對供電品質的無奈與不信任。

不過，也有理性網友指出，納管制度有助企業導入節能技術、降低成本，是全球趨勢之一；另有留言強調「AI用電高，必須規範能效標準」，認為政府應該平衡監管與產業發展。部分網友則延伸至地緣政治與外資信心，指出「新加坡供電穩、法規清楚，才是AI企業的天堂」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

能源政策 PTT 鴻海 輝達 NVIDIA

