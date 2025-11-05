快訊

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

聽新聞
0:00 / 0:00

這政府土匪？薪水繳一次、股利再被扣…「二代健保補充保費」連定存都跑不掉

聯合新聞網／ 綜合報導
政府不敢查房東、詐騙集團，卻對存股族下手？二代健保補充保費新制上路，散戶、中產、退休族全中槍。圖／本報資料照
政府不敢查房東、詐騙集團，卻對存股族下手？二代健保補充保費新制上路，散戶、中產、退休族全中槍。圖／本報資料照

衛福部宣布「二代健保補充保費」新制，116年起只要一年內利息、股利、租金加總超過2萬元，就要被政府再扒2.11%的皮。換句話說，領點股息、收點租金、連定存利息都要被抽。政策一出，PTT股民氣炸，罵聲橫掃全版，怒轟「這不是補充保費，根本是明目張膽的搶錢」。

新制三大爭議火速引爆：

1.年度累計制上路：所有利息、股利、租金合併計算，超過2萬元就要被課

2.連獎金都逃不掉：超過基本工資4倍（約11.4萬）就要繳

3.不動產稅不敢動，偏偏對中產開刀

許多投資人痛批，這項政策根本是「補健保黑洞、割散戶韭菜」，政府貪得無厭到連辛苦錢都不放過。

對於這項政策，留言區幾乎一面倒開罵。不少人怒吼：「靠北啊，不去查房東、地主的稅，偏對存股族下手」、「民進黨到底有什麼問題？」、「8000億+8800億+光電+疫苗都貪完了還想搶？」也有人酸：「風險人民扛，政府穩賺不賠」、「詐騙不敢抓，稅卻課得勤」、「年終獎金也要扣，這是政府還是土匪？」

還有股民無奈表示：「定存一年利息兩萬就中槍，這是懲罰勤儉」、「薪水繳稅一次、股利再抽一次，現在連放銀行都要被課！」

另一派網友則質疑政策荒謬：「股利跟健保有什麼關係？」「賠錢的時候你會退我保費嗎？」「醫材越來越爛、藥越來越少，錢到底用去哪？」有人怒嗆：「政府拿補助去燒垃圾、蓋爛光電，現在還敢伸手進人民口袋」、「這不是健保，是合法搶劫」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

存股族 繳稅 利息 衛福部 二代健保補充保費

延伸閱讀

00988A明掛牌、空降主動式ETF第三大 精選輝達、台積等50檔未來霸主

講錢永遠贏不過政府…股利繳「二代健保補充保費」惹爭議！陳重銘：非穩賺

「金金併」前兆？玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

「二代健保補充保費」全躲不掉…利息、股利、租金超過2萬都要課！

相關新聞

這政府土匪？薪水繳一次、股利再被扣…「二代健保補充保費」連定存都跑不掉

衛福部宣布「二代健保補充保費」新制，116年起只要一年內利息、股利、租金加總超過2萬元，就要被政府再扒2.11%的皮。換句話說，領點股息、收點租金、連定存利息都要被抽。政策一出，PTT股民氣炸，罵聲橫

講錢永遠贏不過政府…股利繳「二代健保補充保費」惹爭議！陳重銘：非穩賺

台灣股市一年發放2兆多的現金股利，是肥羊嗎？ 除了要繳所得稅之外，健保補充保費新制擬116年上路，優先從「利息、股利、租金」做起，年結算2萬就收取。 對我們存股族來說，當然要來仔細關心下面2點

台股的特價時刻…跌到2萬7？小犬：股市的「雙11特賣會」

雙11不只是折扣季，台股也有它的特價時刻 今天看著台指期這樣一路往下走，我的腦海突然浮現一句話：「雙11不只是電商打折，股市也像在大特價。」 其實，每當市場下跌的時候，很多人會感到害怕、焦慮，甚至

股價下跌不是壞事！真正的訓練在30％修正後開始…切老：最好的投資老師

股價下跌時人會痛苦，會恐懼，但也正是股價下跌，你才能訓練自己的思考能力。所以下跌，特別是股價巨幅修正時（超過30%），其實是好事，比上漲對你的人生更有幫助。 在股價下跌時，你會... 1.你會認真

7年前月薪3萬借25萬信貸存股…被家人反對！存股哥：至今滾出1000萬

7年前2018年我第一次信貸了25萬，那時候總市值沒有很多大概100萬出頭而已，標的也只有一支第一金，我在想以我這個小資族一個月3萬多塊的薪水，我存股要存到什麼時候才有1000萬？ 雖然存股複利

謝金河點名南亞率先翻身！反被群嘲「股價準備跌」：趕快出清

財信傳媒董事長謝金河近日發文談及「南亞的新轉捩點，指出AI帶動的HBM（高頻寬記憶體）熱潮推升DDR4價格大漲，南亞科因此轉虧為盈，南亞（1303）與南電（8046）股價齊揚，預期南亞有望成為台塑四寶中最先翻身的公司。此言一出在PTT引發熱烈討論，許多網友直呼「老謝一開金口，股價就要跌」，質疑其「反指標」體質再度發威。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。