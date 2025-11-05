聽新聞
這政府土匪？薪水繳一次、股利再被扣…「二代健保補充保費」連定存都跑不掉
衛福部宣布「二代健保補充保費」新制，116年起只要一年內利息、股利、租金加總超過2萬元，就要被政府再扒2.11%的皮。換句話說，領點股息、收點租金、連定存利息都要被抽。政策一出，PTT股民氣炸，罵聲橫掃全版，怒轟「這不是補充保費，根本是明目張膽的搶錢」。
新制三大爭議火速引爆：
1.年度累計制上路：所有利息、股利、租金合併計算，超過2萬元就要被課
2.連獎金都逃不掉：超過基本工資4倍（約11.4萬）就要繳
3.不動產稅不敢動，偏偏對中產開刀
許多投資人痛批，這項政策根本是「補健保黑洞、割散戶韭菜」，政府貪得無厭到連辛苦錢都不放過。
對於這項政策，留言區幾乎一面倒開罵。不少人怒吼：「靠北啊，不去查房東、地主的稅，偏對存股族下手」、「民進黨到底有什麼問題？」、「8000億+8800億+光電+疫苗都貪完了還想搶？」也有人酸：「風險人民扛，政府穩賺不賠」、「詐騙不敢抓，稅卻課得勤」、「年終獎金也要扣，這是政府還是土匪？」
還有股民無奈表示：「定存一年利息兩萬就中槍，這是懲罰勤儉」、「薪水繳稅一次、股利再抽一次，現在連放銀行都要被課！」
另一派網友則質疑政策荒謬：「股利跟健保有什麼關係？」「賠錢的時候你會退我保費嗎？」「醫材越來越爛、藥越來越少，錢到底用去哪？」有人怒嗆：「政府拿補助去燒垃圾、蓋爛光電，現在還敢伸手進人民口袋」、「這不是健保，是合法搶劫」。
