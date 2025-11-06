中國暫停對美加徵24％關稅！網熱議「中美聯手割韭菜」：台日韓全跪
中國國務院關稅稅則委員會於11月5日公告，為落實中美經貿磋商共識，自11月10日起暫停對美國進口商品加徵24%關稅，僅保留10%的基礎稅率，為期一年。此消息在PTT引發熱烈討論，網友關注焦點集中在「中美誰讓步」與「亞洲其他國家是否被邊緣化」，留言區更出現「中美聯手割韭菜」、「台日韓全跪」等批評聲浪。
根據公告，中方此舉是為回應美方暫停「301調查」一年，並依據雙方在APEC會議達成的協議。雙方互暫關稅措施，被視為中美緩和貿易緊張的重要進展。中國商務部補充指出，對涉及芬太尼的10%關稅取消，而原本24%的對等關稅將繼續暫停一年。美方則同意暫不對中國在造船、物流等產業採取新制裁。
一名網友在PTT發文，他貼出公告後驚訝表示，中國關稅僅剩10%，並暗示中美貿易戰可能進入和緩期，引起眾多網友圍觀。許多人對稅率數字議論紛紛，有人驚呼「真的10%，其他國家都20%、30%起跳」，也有人戲稱「結果中國才是最大贏家」。另有網友以戲謔口吻表示「請中美專家鑑定誰跪了」，調侃雙方政治角力的象徵意義。
在留言主流意見中，多數人認為這次協議象徵中美「互利共生」，但對其他國家並不公平。有人直言「台日韓被當韭菜割」、「中美聯手收割全世界」，更有人指出「川普專幹盟友」、「美國只對自己有利」。也有留言提到「稀土繼續崩」、「亞洲被邊緣化」，認為此舉恐將改變全球供應鏈競爭格局。
然而，也有網友試圖釐清數據，指出「這篇說的10%是中國課美國進口的稅，美國課中國的是10+10=20%」，提醒勿混淆概念。另有理性派解釋「47%是其他關稅加總平均，對等關稅只有10%」，主張不應過度解讀。部分留言則延伸至通膨與經濟議題，認為降稅有助緩解市場壓力，但也可能只是「短期止痛」。
