快訊

獨／是真的！台中這家飯店住1晚86元有早餐可泡澡 網友急敲碗

趙少康726罷免量票案 北檢認定2次故意亮票…起訴求從重量刑

台股早盤上漲逾300點 重返兩萬八、台積電漲10元

中國暫停對美加徵24％關稅！網熱議「中美聯手割韭菜」：台日韓全跪

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普對世界各國實施不同關稅政策。路透
美國總統川普對世界各國實施不同關稅政策。路透

中國國務院關稅稅則委員會於11月5日公告，為落實中美經貿磋商共識，自11月10日起暫停對美國進口商品加徵24%關稅，僅保留10%的基礎稅率，為期一年。此消息在PTT引發熱烈討論，網友關注焦點集中在「中美誰讓步」與「亞洲其他國家是否被邊緣化」，留言區更出現「中美聯手割韭菜」、「台日韓全跪」等批評聲浪。

根據公告，中方此舉是為回應美方暫停「301調查」一年，並依據雙方在APEC會議達成的協議。雙方互暫關稅措施，被視為中美緩和貿易緊張的重要進展。中國商務部補充指出，對涉及芬太尼的10%關稅取消，而原本24%的對等關稅將繼續暫停一年。美方則同意暫不對中國在造船、物流等產業採取新制裁。

一名網友在PTT發文，他貼出公告後驚訝表示，中國關稅僅剩10%，並暗示中美貿易戰可能進入和緩期，引起眾多網友圍觀。許多人對稅率數字議論紛紛，有人驚呼「真的10%，其他國家都20%、30%起跳」，也有人戲稱「結果中國才是最大贏家」。另有網友以戲謔口吻表示「請中美專家鑑定誰跪了」，調侃雙方政治角力的象徵意義。

在留言主流意見中，多數人認為這次協議象徵中美「互利共生」，但對其他國家並不公平。有人直言「台日韓被當韭菜割」、「中美聯手收割全世界」，更有人指出「川普專幹盟友」、「美國只對自己有利」。也有留言提到「稀土繼續崩」、「亞洲被邊緣化」，認為此舉恐將改變全球供應鏈競爭格局。

然而，也有網友試圖釐清數據，指出「這篇說的10%是中國課美國進口的稅，美國課中國的是10+10=20%」，提醒勿混淆概念。另有理性派解釋「47%是其他關稅加總平均，對等關稅只有10%」，主張不應過度解讀。部分留言則延伸至通膨與經濟議題，認為降稅有助緩解市場壓力，但也可能只是「短期止痛」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中美 美國 韭菜 美方 台日 日韓 對等關稅 PTT 通膨

延伸閱讀

股票資產達50萬就得繳！二代健保補充保費新制掀怒潮「政府割小資、逼資金出走」

玩短線獎賞、懲罰長線投資人？二代健保補充保費掀民怨：政策完全反向

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「二代健保補充保費」全躲不掉…利息、股利、租金超過2萬都要課！

相關新聞

鴻海AI算力中心恐列首波納管！網憂供電不穩：AI發展被拖累

鴻海宣布與輝達（NVIDIA）攜手在台打造AI算力中心，預計成為政府新制首批能源納管對象，引發PTT網友熱議。討論焦點圍繞「台灣是否缺電」、「政府政策是否拖慢AI產業腳步」等議題，留言區充滿對能源政策與AI競爭力的質疑聲浪，有人更直言「不缺電，但也不給你用電」。

二代健保補充保費真要收該從「資本利得而非股息」！竹軒：但1989這事引大崩盤

＊原文發文時間為11月5日 說到今天最熱門的健保補充費，又有網友留言回覆。 突然想聊聊我們台灣的健保，當然那是我的觀點，僅供參考。 因為自己以前是讀財政稅系，所以有接觸過財政學。 財政學上的槓

二代健保新制惹民怒炸！薪水已繳健保、股利又被扣…「利息1.7％還要被拿2.11％」

聯合新聞網粉絲團一則有關「二代健保補充保費新制」的貼文，湧入上百則留言。新制規定，民眾若全年股利、利息、租金超過2萬元，就要被課2.11%補充保費。網友一面倒痛批「政府沒錢就挖人民口袋」，也有人憂心「

中國暫停對美加徵24％關稅！網熱議「中美聯手割韭菜」：台日韓全跪

中國國務院關稅稅則委員會於11月5日公告，為落實中美經貿磋商共識，自11月10日起暫停對美國進口商品加徵24%關稅，僅保留10%的基礎稅率，為期一年。此消息在PTT引發熱烈討論，網友關注焦點集中在「中美誰讓步」與「亞洲其他國家是否被邊緣化」，留言區更出現「中美聯手割韭菜」、「台日韓全跪」等批評聲浪。

玩短線獎賞、懲罰長線投資人？二代健保補充保費掀民怨：政策完全反向

好樣的！願意長期投資領股息的給你加稅，玩短線當沖的給你優惠一半交易稅。現在連一般國民小額的股息都不放過... 這就是我們政府官員腦袋唯一想得出來的激勵政策：「 獎賞玩短線的投資人，懲罰長線投資人。」

除所得稅還要再多繳一次！網怒嗆二代健保新制：一個官說句屁話就能開徵費用？

健保補充保費新制引爆存股族怒火，PTT股板有網友發文質疑「配股配息都要被通殺嗎？」指制度不僅讓所得稅變成「雙重抽稅」，連小資中的底層都逃不掉。文章引來大量留言開戰，有人護航「才2%而已」、也有人怒嗆「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。