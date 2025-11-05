講錢永遠贏不過政府…股利繳「二代健保補充保費」惹爭議！陳重銘：非穩賺

快訊

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
未來健保補充保費將以年為單位結算，股利、租金、利息合計逾2萬就須繳費。費率不高但範圍擴大，配息型ETF族與股利投資人都難置身事外。記者許正宏 攝影
台灣股市一年發放2兆多的現金股利，是肥羊嗎？

除了要繳所得稅之外，健保補充保費新制擬116年上路，優先從「利息、股利、租金」做起，年結算2萬就收取。

對我們存股族來說，當然要來仔細關心下面2點：

1.扣繳上限

將從1000萬元提升至5000萬元，費率維持2.11％。

假設年領2000萬股利，原本的上限是1000萬，所以只要繳交1000萬X2.11% = 21.1萬補充保費

如果提升到5000萬，那麼就要繳交2000萬X2.11% = 42.2萬元

對於股利大戶來說，補充保費只是零頭，最重的還是所得稅，所以通常會開設投資公司來節稅，投資公司也不用繳交補充保費。

2.年度結算

這個就會打到一般的投資人了。

目前的補充保費採「單筆計算」，例如是月配息的ETF，如果每月領1.99萬元，因為沒有超過2萬的門檻，所以不用繳補充保費。

如果改成年度結算，那麼一年領到的股利為1.99萬X12=23.88萬，要繳交23.88萬X2.11%=5千元的補充保費。

不過這裡又衍伸出一個問題，過去的補充保費都是直接從股利中扣除（就源扣繳），如果改採年度結算，就無法提前在股利中扣除，所以隔年要結算再申報跟繳費，可以說擾民嗎？

3.如何節省補充保費

因為費率2.11%並不高，所以不用刻意操作節稅。例如除息前賣出棄息就不用繳補充保費，但是萬一填息又上漲，損失反而會更大。

再來就是盡量挑選配息少、但獲利成長的公司。

我看上台積電的主要原因就是配息很少，所得稅跟補充保費都少，但是股價因為獲利成長而持續增加。

台灣目前沒有證券交易所得稅，賺到的價差都是免稅的。

歡迎投信們推出「不配息」的ETF，所得稅、補充保費都免了，我肯定支持！

股利繳交補充保費我個人認為是有爭議，因為股利並不是穩賺，萬一貼息賠錢還要繳費是有點不合理。

但是現行的制度都把股利當成所得，可是除息的參考價算法，又不把股利當成所得，這裡有矛盾啊！

例如股價100元，明天配息5元，明天開盤的參考股價是100-5=95元。

除息就是把股利從股價中扣除，既然是「扣除」就不應該視為所得吧？

如果要視為所得，那麼除息當天的參考股價應該還是100元才對，還是我們變更一下除權息的計算方法？

反正官字兩個口，講到錢永遠贏不過政府，乖乖聽話就對了，就當作愛國，台灣的健保制度也有優點。

不然就去開投資公司吧，真正的資產大戶，比較關心的還是所得稅，投資公司有它的優勢。

有興趣的請去問會計師（不要問我），謝謝。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

