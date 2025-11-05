「二代健保補充保費」全躲不掉…利息、股利、租金超過2萬都要課！

被網友形容為「政府開源新絕招」的健保補充保費改革，確定將啟動修法程序。衛福部預告最快116年實施，只要一年內利息、股利、租金累計超過2萬元，就要繳交2.11%的補充保費；連獎金也納入計算，超過基本工資4倍（約11.4萬元）就必須繳。

新制最大變革是採「年度結算制」，不再以單筆金額判定是否繳費，過去靠拆單分散利息避稅的方式將不再可行。衛福部指出，這次改革同時將補充保費的扣繳上限由1000萬提高至5000萬，預估可替健保挹注約100至200億元。

學者指出，結算制雖有助公平與防堵漏洞，但將提高行政成本與社會反彈壓力。立委多持審慎態度，民進黨認為制度方向正確，應兼顧弱勢減負；國民黨與民眾黨則批評，形同「變相加稅」，政府應說明負擔比例與財源運用。

政策公布後，投資圈與房市族群出現明顯反彈情緒。多數民眾對補充保費結算制的方向感到擔憂，認為負擔範圍過廣，等於讓所有有額外收入的人都被納入。社群討論的焦點集中在「年收兩萬元門檻」，從配息ETF、租金收入到高額獎金族群，都被視為可能受到波及的對象。許多人指出，這項制度可能使部分中產階級與退休族首當其衝，也有人開始評估如何在新制度下重新規劃收入結構。

隨著股利與租金收入被納入計算，市場出現資金重新配置的跡象。一部分投資人開始轉向不配息ETF，或將資金移往海外市場，希望避開額外扣繳風險。由於海外所得仍享有七百五十萬元免稅額，目前被視為相對安全的選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。