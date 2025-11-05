快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

台股的特價時刻…跌到2萬7？小犬：股市的「雙11特賣會」

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
指數下跌至2萬7千多點，看似風雨，其實是折扣季；面對波動別慌，市場的「打折時刻」往往藏著長期報酬的甜頭。記者林俊良/攝影
指數下跌至2萬7千多點，看似風雨，其實是折扣季；面對波動別慌，市場的「打折時刻」往往藏著長期報酬的甜頭。記者林俊良/攝影

雙11不只是折扣季，台股也有它的特價時刻

今天看著台指期這樣一路往下走，我的腦海突然浮現一句話：「雙11不只是電商打折，股市也像在大特價。」

其實，每當市場下跌的時候，很多人會感到害怕、焦慮，甚至想趕快逃離，但我反而會靜下來，這種時候，就是考驗投資心態與技巧的關鍵時刻。

我常提醒自己，投資最重要的觀念，不是預測漲跌，而是面對波動的態度，市場就像天氣，晴天時誰都開心，但真正懂得應對風雨，才是長期贏家的關鍵。

現在指數雖然跌到2萬7千多點，但對長期投資的人來說，這不見得是壞事，有時候反而是機會。

在股市裡，最容易賠錢的人不是買錯股，而是被情緒左右，下跌時若能保持冷靜，反而能看見別人看不到的價值。

我會繼續用自己的節奏買進、持有、觀察，因為我知道，市場的「特價」不會永遠存在，而時間，終究會還給耐心的人最甜的回報。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

雙11 電商 特價 台股 指數 心態 情緒

延伸閱讀

00980A首配息率逾2％！網驚喜：主動式ETF也能當高股息

00891績效、配息雙收！達人驚喜「主題型還以為是高股息」：年化竟達12%

7年前月薪3萬借25萬信貸存股…被家人反對！存股哥：至今滾出1000萬

股價下跌不是壞事！真正的訓練在30％修正後開始…切老：最好的投資老師

相關新聞

講錢永遠贏不過政府…股利繳「二代健保補充保費」惹爭議！陳重銘：非穩賺

台灣股市一年發放2兆多的現金股利，是肥羊嗎？ 除了要繳所得稅之外，健保補充保費新制擬116年上路，優先從「利息、股利、租金」做起，年結算2萬就收取。 對我們存股族來說，當然要來仔細關心下面2點

「二代健保補充保費」全躲不掉…利息、股利、租金超過2萬都要課！

被網友形容為「政府開源新絕招」的健保補充保費改革，確定將啟動修法程序。衛福部預告最快116年實施，只要一年內利息、股利、租金累計超過2萬元，就要繳交2.11%的補充保費；連獎金也納入計算，超過基本工資

台股的特價時刻…跌到2萬7？小犬：股市的「雙11特賣會」

雙11不只是折扣季，台股也有它的特價時刻 今天看著台指期這樣一路往下走，我的腦海突然浮現一句話：「雙11不只是電商打折，股市也像在大特價。」 其實，每當市場下跌的時候，很多人會感到害怕、焦慮，甚至

股價下跌不是壞事！真正的訓練在30％修正後開始…切老：最好的投資老師

股價下跌時人會痛苦，會恐懼，但也正是股價下跌，你才能訓練自己的思考能力。所以下跌，特別是股價巨幅修正時（超過30%），其實是好事，比上漲對你的人生更有幫助。 在股價下跌時，你會... 1.你會認真

7年前月薪3萬借25萬信貸存股…被家人反對！存股哥：至今滾出1000萬

7年前2018年我第一次信貸了25萬，那時候總市值沒有很多大概100萬出頭而已，標的也只有一支第一金，我在想以我這個小資族一個月3萬多塊的薪水，我存股要存到什麼時候才有1000萬？ 雖然存股複利

謝金河點名南亞率先翻身！反被群嘲「股價準備跌」：趕快出清

財信傳媒董事長謝金河近日發文談及「南亞的新轉捩點，指出AI帶動的HBM（高頻寬記憶體）熱潮推升DDR4價格大漲，南亞科因此轉虧為盈，南亞（1303）與南電（8046）股價齊揚，預期南亞有望成為台塑四寶中最先翻身的公司。此言一出在PTT引發熱烈討論，許多網友直呼「老謝一開金口，股價就要跌」，質疑其「反指標」體質再度發威。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。