台股的特價時刻…跌到2萬7？小犬：股市的「雙11特賣會」
今天看著台指期這樣一路往下走，我的腦海突然浮現一句話：「雙11不只是電商打折，股市也像在大特價。」
其實，每當市場下跌的時候，很多人會感到害怕、焦慮，甚至想趕快逃離，但我反而會靜下來，這種時候，就是考驗投資心態與技巧的關鍵時刻。
我常提醒自己，投資最重要的觀念，不是預測漲跌，而是面對波動的態度，市場就像天氣，晴天時誰都開心，但真正懂得應對風雨，才是長期贏家的關鍵。
現在指數雖然跌到2萬7千多點，但對長期投資的人來說，這不見得是壞事，有時候反而是機會。
在股市裡，最容易賠錢的人不是買錯股，而是被情緒左右，下跌時若能保持冷靜，反而能看見別人看不到的價值。
我會繼續用自己的節奏買進、持有、觀察，因為我知道，市場的「特價」不會永遠存在，而時間，終究會還給耐心的人最甜的回報。
◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
