股價下跌不是壞事！真正的訓練在30％修正後開始…切老：最好的投資老師

聯合新聞網／ 切老滾雪球
股價下跌讓人痛苦，但也讓人成長。跌30%的修正，是檢驗策略、評估價值、培養謙卑、學會節制的最好時機。上漲只是獎勵，下跌才是訓練。記者林俊良／攝影
股價下跌讓人痛苦，但也讓人成長。跌30%的修正，是檢驗策略、評估價值、培養謙卑、學會節制的最好時機。上漲只是獎勵，下跌才是訓練。記者林俊良／攝影

股價下跌時人會痛苦，會恐懼，但也正是股價下跌，你才能訓練自己的思考能力。所以下跌，特別是股價巨幅修正時（超過30%），其實是好事，比上漲對你的人生更有幫助。

在股價下跌時，你會...

1.你會認真思考你之前的買進策略有沒有問題？買太貴？跟風？太衝動買進？下次遇到一樣的狀況，你會如何評估買進價格與時機？這些是投資時最好的訓練課程

2.股價下跌，你才會真正評估這家公司的真正價值，有哪些問題是自己之前沒好好想過的，它應該值多少價格，在這個價位，你會願意繼續持有，甚至加碼，還是確認不再值得擁有，決定賣出。只有股價下跌時，人們才會認真評估股票代碼後面的這家公司的真實價值。

3.下跌才會讓你真正謙卑，瞭解到原來股價也可以往下這麼多，自己之前賺到的錢其實是幸運。畢竟，享受上漲的快樂不是什麼特殊能力，下跌後才是你的心智能力開始真正發揮實力的時刻。

4.股價下跌才能讓你好好調整生活和消費方式，帳面上的獲利數字瞬間消失後，你才會發現iPhone都買了，結果帳戶的錢還沒用就消失了，你最後還是要乖乖省吃儉用才付得起帳單。你體認到股票價格短期不過是紙上富貴，好好認真工作才是最踏實的賺錢方式。

5.股價下跌時，你才會發現自己已經做出了新聞之前常報導的蠢事，你開了自己能力無法承受的槓桿，本來想放大獲利，結果放大了自己的愚蠢。只有下跌，你才有可能變得更聰明與更謹慎，所以股價下跌是訓練你避免下一次真的破產的最好經驗。

接下來，好好享受下跌，因為你會越來越清醒，也會越來越謙卑，也越來越有智慧...

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

