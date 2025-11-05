7年前月薪3萬借25萬信貸存股…被家人反對！存股哥：至今滾出1000萬

7年前2018年我第一次信貸了25萬，那時候總市值沒有很多大概100萬出頭而已，標的也只有一支第一金，我在想以我這個小資族一個月3萬多塊的薪水，我存股要存到什麼時候才有1000萬？

雖然存股複利的威力很強，但本金不夠的話效率大減，我認為時間、本金、殖利率是存股能成功的三大關鍵因素，缺一不可，時間的條件大家都一樣，殖利率也可以自己去主動去挑選，但以我當時的能力，薪水不高本金就是衝不上來。

在考慮了幾個月之後我就在2018年借了一筆25萬的信貸，當年坐在銀行大廳辦理臨櫃匯款到證券戶時，心情真的非常緊張，當時的環境下很少聽到有人去借錢存股這件事，但我覺得應該可行就去做了。

後來我還傳訊息跟我家人說我借了錢要去存股套利，起初他們也是不太認同，跟我說這樣套不到什麼利，但後來我也沒有再多講，甚至到3年多前開了這個帳號，這段時間我都沒有再跟任何人提及這件事。

過了7年我的總市值從100萬變成1000萬，淨資產增加700萬，如果當初沒有踏上借貸存股這條路，我不會有現在的成果，要是以當時的條件100出頭萬沒有借貸存股，光用薪水每月$15,000去定期定額，加上年5%複利，我現在也只會有300多萬。

當然我有嚴格控管自己可承擔的風險，這點我一再提及，在風控合理的情況下適度增加槓桿可以幫助自己的存股更有效率，但如果心態不正確也可以讓你承受更多虧損。

借貸存股最重要的是優先考量風險，而不是賺更多的錢，有正確的心態穩健地去走每一步，才能讓這套方式的勝率大幅提升。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。