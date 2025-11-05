謝金河點名南亞率先翻身！反被群嘲「股價準備跌」：趕快出清

財信傳媒董事長謝金河近日發文談及「南亞的新轉捩點，指出AI帶動的HBM（高頻寬記憶體）熱潮推升DDR4價格大漲，南亞科因此轉虧為盈，南亞（1303）與南電（8046）股價齊揚，預期南亞有望成為台塑四寶中最先翻身的公司。此言一出在PTT引發熱烈討論，許多網友直呼「老謝一開金口，股價就要跌」，質疑其「反指標」體質再度發威。

謝金河指出，AI應用推升記憶體需求，傳統DDR4產能遭排擠導致價格從1.5美元漲至4.5美元，使南亞科第三季轉盈、EPS達0.5元，而南亞持有其29%股權，連帶減輕業外虧損壓力。他並提及南電受惠ABF載板需求、市值翻揚，認為南亞的電子材料與特用化學品具競爭力，未來在AI浪潮下有機會帶領台塑集團重返榮耀。

一名網友在PTT轉貼新聞後表示，謝金河的分析顯示南亞電路板同樣受惠AI趨勢，記憶體供不應求下，整體產業正在變化，台塑四寶或將迎來榮耀回歸，「其中南亞是最閃耀的一顆星」。該發言展現對南亞前景的樂觀期待，也引來不少股民關注。

然而，多數網友留言反應冷淡甚至帶諷刺意味。有人直言「被老謝點名的股票都涼了」、「冥燈又開口了」，也有人戲稱「南亞GG，後年見」，或自嘲「收盤前趕快出清南亞」。部分留言更以「丸子」、「牙科」等字眼暗諷南亞與南亞科「被吹就跌」，形容謝金河「百吹百中、往下中」。

也有網友持中立態度，認為南亞短期確實有轉機，但中期仍需觀察記憶體供需與AI需求是否持續，有人指出「短線可能有反彈，中期還沒看到趨勢」。另有留言提醒投資人別盲目跟風，「誰被點名誰就綠」、「老謝講的話聽聽就好」，呼籲市場仍應以基本面與長期趨勢為依歸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。