矇眼黑猩猩擲飛鏢選「股票投資組合」 一屋子專家績效全輸了

馬克．赫伯特（Mark Hulbert）主編的《赫伯特金融摘要》（Hulbert Financial Digest）被譽為備受推崇的投資智慧，他檢視了具有信譽的金融媒體所宣稱的「最佳」投資時機。

在2003年，他根據這些金融媒體的建議，建立了一個假設的投資組合，然後再根據他們的提點，記下未來十二個月最佳的買賣時間點（也是假設性的模擬，不是真的買賣）。結果損失超過32％。

幸運的是，這些都只是假設性的操作。與此同時，包含了赫伯特所有股票的威爾希爾5000（Wilshire 5000）的全市場指數，則是上漲了13％。

本文出自《駕馭機運的長贏思維》 學術文獻似乎支持赫伯特的發現。倫敦卡斯商學院的研究人員在提醒投資人選股的結論時，也提到：「很少證據支持，能成功預測進出市場的時機。」在所有相關研究當中最完整的，首推美國的國家經濟研究局。

該機構檢視了二百三十七種金融媒體的市場時機建議，總計多達一萬五千項預測，最後得出的結論是：「沒有證據顯示，金融媒體可以預測到進出市場的時機。與共同基金（主動管理型）的研究結果一致，那就是『贏家』很少再贏，而『輸家』，卻經常一輸再輸。」

哈佛商學院的麥可．詹森（Michael Jensen）教授是最早比較1945年至1964年間，主動管理共同基金和市場股票平均表現之間，投資績效差異的學者之一。

他的結論是：在共同基金投資績效上面的證據顯示，這一百一十五家共同基金，不只因為無法精確預測出證券的價格，因而其平均績效無法超越「按照市場走向買進並持有的策略」（buy-the-marketand-hold policy）的投資績效；而且也很少證據顯示，任何一家個別基金，可以大幅超越隨機挑選股票的投資表現。

更重要的是，即使在計算基金的報酬率時，不計入基金管理費用的投資毛利（也就是只計算基金交易的佣金費用，但是不計入簿記、研究及其他費用），我們還是得到相同的結論。

將近四十年後，柏頓．墨基爾在2003年修訂版的《漫步華爾街》書中，重申他早先的論點：「一隻矇眼的黑猩猩朝《華爾街日報》（Wall Street Journal）投擲飛鏢，所選出來的股票投資組合，也不輸一屋子專家所做的決定！」他這一番具有爭議性的論點，並非我們關心的重點。但是他的實證發現卻非常有說服力。

他宣稱：「在過去三十年裡，這樣的論點一直站得住腳，因為有三分之二的專業投資組合經理人，其表現不如被動型的標準普爾500指數。」

（本文出自《駕馭機運的長贏思維》作者：史畢羅斯．馬克里達奇, 羅賓．霍格思, 阿尼爾．加巴 譯者：吳鄭重)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。