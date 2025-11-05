快訊

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

黃明志現身駁失蹤 主動赴警局：會給死者家屬交代

聽新聞
0:00 / 0:00

矇眼黑猩猩擲飛鏢選「股票投資組合」 一屋子專家績效全輸了

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

馬克．赫伯特（Mark Hulbert）主編的《赫伯特金融摘要》（Hulbert Financial Digest）被譽為備受推崇的投資智慧，他檢視了具有信譽的金融媒體所宣稱的「最佳」投資時機。

在2003年，他根據這些金融媒體的建議，建立了一個假設的投資組合，然後再根據他們的提點，記下未來十二個月最佳的買賣時間點（也是假設性的模擬，不是真的買賣）。結果損失超過32％。

幸運的是，這些都只是假設性的操作。與此同時，包含了赫伯特所有股票的威爾希爾5000（Wilshire 5000）的全市場指數，則是上漲了13％。

本文出自《駕馭機運的長贏思維》
本文出自《駕馭機運的長贏思維》
學術文獻似乎支持赫伯特的發現。倫敦卡斯商學院的研究人員在提醒投資人選股的結論時，也提到：「很少證據支持，能成功預測進出市場的時機。」在所有相關研究當中最完整的，首推美國的國家經濟研究局。

該機構檢視了二百三十七種金融媒體的市場時機建議，總計多達一萬五千項預測，最後得出的結論是：「沒有證據顯示，金融媒體可以預測到進出市場的時機。與共同基金（主動管理型）的研究結果一致，那就是『贏家』很少再贏，而『輸家』，卻經常一輸再輸。」

哈佛商學院的麥可．詹森（Michael Jensen）教授是最早比較1945年至1964年間，主動管理共同基金和市場股票平均表現之間，投資績效差異的學者之一。

他的結論是：在共同基金投資績效上面的證據顯示，這一百一十五家共同基金，不只因為無法精確預測出證券的價格，因而其平均績效無法超越「按照市場走向買進並持有的策略」（buy-the-marketand-hold policy）的投資績效；而且也很少證據顯示，任何一家個別基金，可以大幅超越隨機挑選股票的投資表現。

更重要的是，即使在計算基金的報酬率時，不計入基金管理費用的投資毛利（也就是只計算基金交易的佣金費用，但是不計入簿記、研究及其他費用），我們還是得到相同的結論。

將近四十年後，柏頓．墨基爾在2003年修訂版的《漫步華爾街》書中，重申他早先的論點：「一隻矇眼的黑猩猩朝《華爾街日報》（Wall Street Journal）投擲飛鏢，所選出來的股票投資組合，也不輸一屋子專家所做的決定！」他這一番具有爭議性的論點，並非我們關心的重點。但是他的實證發現卻非常有說服力。

他宣稱：「在過去三十年裡，這樣的論點一直站得住腳，因為有三分之二的專業投資組合經理人，其表現不如被動型的標準普爾500指數。」

（本文出自《駕馭機運的長贏思維》作者：史畢羅斯．馬克里達奇, 羅賓．霍格思, 阿尼爾．加巴 譯者：吳鄭重)

編輯推薦

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

矇眼黑猩猩擲飛鏢選「股票投資組合」 一屋子專家績效全輸了

他根據這些金融媒體的建議，建立了一個假設的投資組合，然後再根據他們的提點，記下未來十二個月最佳的買賣時間點…

川普言論短空長多、關稅辯論成關鍵變數？郭哲榮：台股創高回檔不必怕

台股11月4日早盤衝上28,554點再創歷史新高，但隨後翻黑震盪近500點。分析師郭哲榮表示，這只是多頭行情中的正常回檔，不必過度擔心，「每一次創高後的拉回，都是下一次創高的前奏」。 他指出，今

台灣燃氣發電創高「阻亞洲轉型」 網酸：用肺發電、乾淨的煤

路透社近日報導指出，台灣今年燃氣發電占比創新高，達到歷史高點，恐拖慢亞洲能源轉型腳步，引發PTT網友熱烈討論。許多網友對外媒批評不以為然，嘲諷「能大幅提高碳排放、讓人人用肺發電的綠電政策」、「台灣難波萬！」，也有人反問「哪來的野雞媒體？」「冬天哪需要燃氣取暖？」嘲諷報導內容脫離實際。

1300萬要當包租公還是買台積電（2330）？網一面倒選「這個」

PTT股板上有網友發文詢問，如果手上有1300萬元，是該拿來當包租公，還是直接All in台積電？原PO朋友繼承一筆資金，看中台中一棟12間套房的新大樓，考慮貸款收租再增貸買股，引發網友熱烈討論。

台積電傳啟動連4年漲價計畫！網憂「終端售價走高」可能衝擊供應鏈

台積電傳出自9月起針對5奈米以下先進製程啟動「連續4年漲價」計畫，PTT股票板隨即掀起討論。網友多以「龍頭展現定價權」解讀，認為先進製程需求強勁，漲價將延伸至AI伺服器、GPU與高階手機等終端產品，也有人擔憂「便當全面破百式」通膨外溢，衝擊消費者與中下游供應鏈。

謝金河開金口！稱「相信台灣的人有福氣」 網一面倒喊：完了、丸子來了

財信傳媒董事長謝金河再度發文，盛讚台股與半導體實力，表示「晶片力就是國力」，並稱「相信台灣、愛台灣的人有福氣」。這番話雖被解讀為對台積電與台股的信心喊話，但一出爐立刻掀起PTT網友集體暴動，留言區瞬間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。