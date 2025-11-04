快訊

川普言論短空長多、關稅辯論成關鍵變數？郭哲榮：台股創高回檔不必怕

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮指出，台股創高回檔屬多頭健康修正，川普言論影響短暫。記者林俊良／攝影
郭哲榮指出，台股創高回檔屬多頭健康修正，川普言論影響短暫。記者林俊良／攝影

台股11月4日早盤衝上28,554點再創歷史新高，但隨後翻黑震盪近500點。分析師郭哲榮表示，這只是多頭行情中的正常回檔，不必過度擔心，「每一次創高後的拉回，都是下一次創高的前奏」。

他指出，今日回檔主要受韓股拖累。南韓證交所罕見對SK海力士發出「投資謹慎」警示，使股價重挫逾5%，韓股回跌近2%，也牽動亞洲市場氣氛轉弱。

同時，美國將於明日展開關稅辯論，若關稅被推翻，聯邦政府可能須退還約1,000億美元收入，這項不確定性導致美股電子盤急殺。

郭哲榮表示，川普近日再度放話稱「美國將在兩年內取得全球50%晶片市占」，這種說法過於誇張。「晶片產業的供應鏈布局不可能在兩年內轉移，美國即使擴廠，也需要時間與成本。」他認為此言論對市場信心短線有影響，但長期仍不構成實質威脅。

在他看來，全球股市短線震盪仍屬正常修正範圍，「大多頭趨勢不變」。他提醒投資人，近期美債與美元走勢反向而行，台幣貶值也讓國內出口與債券ETF受惠。「台幣今天再貶0.5角、創半年新低，顯示資金仍偏向避險，但對美債價格反而是利多。」

哲哲強調，美債收益率下滑意味市場預期降息時程可能提前，對股債雙市場都有正面意涵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股11月4日早盤衝上28,554點再創歷史新高，但隨後翻黑震盪近500點。分析師郭哲榮表示，這只是多頭行情中的正常回檔，不必過度擔心，「每一次創高後的拉回，都是下一次創高的前奏」。 他指出，今

