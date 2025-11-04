1300萬要當包租公還是買台積電（2330）？網一面倒選「這個」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT熱議1300萬該買房當包租公，還是全壓台積電？多數網友認為「台積更輕鬆」，但也有人提醒房產穩定、報酬靠時間驗證。記者林俊良／攝影
PTT股板上有網友發文詢問，如果手上有1300萬元，是該拿來當包租公，還是直接All in台積電？原PO朋友繼承一筆資金，看中台中一棟12間套房的新大樓，考慮貸款收租再增貸買股，引發網友熱烈討論。

原PO指出，這棟大樓開價2800萬，可用1300萬當頭期、6成貸款，打算先用租金繳三年房貸後，再貸第二胎買台積電。認為五都房價長期只漲不跌，有土地就是金身護體。不過他也坦言，「包租公維修房奴、得隨傳隨到」，讓朋友遲遲猶豫。更新中提到近期套房火警新聞，也承認投資台積電同樣有風險，感嘆「這都是場豪賭」。

多數留言直言選台積電更划算，「問就是GG」、「包租公真的賺太少」、「買台積大概至少5年內很賺，還能躺著領股利」。也有人認為，「半年前買台積電都多1000萬了，要慢慢收租你開心就好」、「房子會老會折舊，台積電才是未來成長股」。部分投資人則強調省心價值，「房客問題太多，ETF放著最輕鬆」、「你相信魏哲家還是房客？」。

也有一派人認為房產更穩，「買房比較安定，台積不會永遠都好」、「有土斯有財」。有人提醒，「原屋主都做不下去你去接盤？」、「台積電現在價太高，可能追高殺低」。還有網友點出實務風險，「租金報酬率太低、利率難看」、「遇到惡房客搞事就煩死」、「台灣法規對房東不友善」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

