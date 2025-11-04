台積電傳啟動連4年漲價計畫！網憂「終端售價走高」可能衝擊供應鏈

台積電傳出自9月起針對5奈米以下先進製程啟動「連續4年漲價」計畫，PTT股票板隨即掀起討論。網友多以「龍頭展現定價權」解讀，認為先進製程需求強勁，漲價將延伸至AI伺服器、GPU與高階手機等終端產品，也有人擔憂「便當全面破百式」通膨外溢，衝擊消費者與中下游供應鏈。

根據媒體報導，業界形容這是「AI時代以來首見的長期漲價行動」。晶片設計端解讀，台積電可能同步調整產能結構、逐步縮減7奈米以上成熟製程比重，資源向AI、伺服器與高效能運算（HPC）傾斜。報導並引述市占資料稱，台積電第二季全球晶圓代工市占達70.2%，遠甩對手。股價面上，10月上漲14.94%，7月以來累計漲幅達41.51%，市場已部分反映供需與價格預期。

一名網友在PTT轉貼新聞後的心得直指關鍵—台積電對客戶通知「先進製程連四年漲價」，被視為長期趨勢的信號。貼文意涵是：若龍頭以多年度方式調整價格，勢必強化其現金流與毛利結構，亦代表先進製程需求能見度高；但對設計業與品牌廠，則是成本定價策略的新考題。

留言共識聚焦三點。其一，「定價權＝護城河」：有網友稱「這就是最強護城河」，指龍頭在先進製程的技術與良率領先，客戶難以轉移。其二，「供應鏈同步受惠」：有人預期先進封裝、矽晶圓等環節可望跟漲，帶動族群行情。其三，「終端售價恐走高」：多則留言直言顯卡、旗艦手機成本墊高，未來售價可能再上台階，「RTX6090一張十多萬不是夢」、「AI訂閱費也可能調整」。

不同意見與延伸討論則較為分歧。部分網友質疑訊息時點「9月漲價、11月才見新聞，股價或已反映」，提醒「看新聞做股票風險高」。也有人擔憂海外監管風險，提出「歐美反壟斷」與「美廠毛利偏低需以價格彌補」的爭議，認為多年度漲價可能引發政策與客戶談判壓力。另有聲音拿競爭者做比對，主張「若對手先進製程追上，屆時不得不讓利」，但亦有網友反駁「技術斷層仍在，短中期難改變」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。