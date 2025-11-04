台灣燃氣發電創高「阻亞洲轉型」 網酸：用肺發電、乾淨的煤

路透社近日報導指出，台灣今年燃氣發電占比創新高，達到歷史高點，恐拖慢亞洲能源轉型腳步，引發PTT網友熱烈討論。許多網友對外媒批評不以為然，嘲諷「能大幅提高碳排放、讓人人用肺發電的綠電政策」、「台灣難波萬！」，也有人反問「哪來的野雞媒體？」「冬天哪需要燃氣取暖？」嘲諷報導內容脫離實際。

根據路透轉引能源智庫Ember資料，台灣今年前八個月有高達87%電力來自化石燃料，遠高於亞洲平均62%、全球57%。隨著核三廠於5月關閉、燃煤發電連年下降，燃氣發電占比首度達47%，台灣成為LNG進口量成長最快的國家之一。報導指出，雖然離岸風電等再生能源持續建置，但仍不足以取代燃煤與核能，台灣短期內仍將重度依賴化石燃料。

一名網友在PTT在貼文中質疑報導動機，諷刺「哪來的野雞媒體，不想發展綠電了？」、「有便宜的電才有產業發展」，並點名上緯、永冠等綠能概念股或成受惠族群。該觀點引發板上網友分化，有人支持台灣應務實看待能源現況，也有人批評外媒「不了解台灣環境」，認為報導過於簡化問題。

不少網友在留言中轉向批評政府能源政策，痛批「核能被政治信仰綁架」、「非核家園讓台灣變成肺癌島」，並指出世界多國已重新擁抱核能。另有留言直言，「美國都在推核電，台灣還在廢什麼」，甚至呼籲「各縣市都應該有核電廠」。也有人調侃「台灣有乾淨的煤，不需要核能這種落後技術」，展現PTT一貫的反諷語氣。

也有部分理性留言指出，燃氣發電雖非零碳，但汙染量僅為燃煤的三至五成，屬於過渡期的「較潔淨能源」。網友分析，若不恢復核電、再生能源建設又受地形限制，台灣在短期內難擺脫對LNG依賴。

